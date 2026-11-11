Incubo tosse, il virologo e i rimedi: ecco che cosa funziona davvero

Può rovinare intere giornate e regalare notti in bianco, ma la tosse “non è un nemico da mettere a tacere a tutti i costi, piuttosto si tratta di un segnale da interpretare”. A ricordarlo a LaSalute di LaPresse è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, che analizza uno dei sintomi più diffusi in questo periodo.

Un meccanismo di difesa involontario

La tosse, in effetti, non è una malattia ma un meccanismo di difesa involontario, innescato da recettori specifici presenti nelle vie aeree (laringe, trachea e bronchi). Attivandosi, questi recettori stimolano i muscoli del torace e dell’addome a contrarsi, causando l’espulsione improvvisa e violenta di aria dai polmoni per rimuovere sostanze irritanti o ostruenti, ricorda l’Istituto superiore di sanità.

I rimedi efficaci contro la tosse (c’è anche il miele)

“Bere regolarmente, evitare il fumo e gli ambienti irritanti, effettuare lavaggi nasali quando c’è raffreddore sono misure semplici ma utili in caso di tosse. Anche il miele può offrire un modesto sollievo, soprattutto per la tosse notturna, ma non deve mai essere somministrato ai bambini sotto l’anno di età”, raccomanda Pregliasco.

È importante anche evitare ambienti eccessivamente secchi e garantire un adeguato ricambio d’aria. Quanto agli sciroppi, “la regola generale è utilizzare i medicinali solo quando possono offrire un beneficio concreto, senza trasformare un sintomo comune in un’occasione di consumo inutile di farmaci”, raccomanda il virologo.

Insomma, “gli sciroppi per la tosse possono aiutare in alcune situazioni, ma non fanno miracoli e non sempre sono necessari. Soprattutto nei bambini, meno farmaci inutili significa più sicurezza. L’obiettivo non deve essere semplicemente smettere di tossire, ma capire cosa scatena la tosse e riconoscere quando è necessario intervenire”, chiosa il virologo.