Allarmi bomba: le scuole non sono state scelte per caso, l’analisi

Genitori allertati via chat che, tra irritazione e preoccupazione, hanno piantato tutto per andare a prendere i figli, migliaia di insegnanti e studenti costretti a lasciare gli edifici, lezioni sospese a metà. Dopo i voli aerei la nuova ondata di allarmi bomba, che avrebbe coinvolto 6mila scuole italiane, “conferma un fenomeno particolarmente preoccupante: la possibilità di produrre paura, disorientamento e destabilizzazione attraverso semplici messaggi, anche senza ricorrere ad azioni violente concrete”. Parola di David Lazzari, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys, che analizza con LaPresse i falsi allarmi bomba che questa volta hanno preso di mira le scuole. Un obiettivo non casuale, come spiega l’esperto.

La scuola non è stata scelta a caso

La minaccia può produrre effetti reali “anche quando il pericolo annunciato non trova riscontro. Si interrompono le attività, si mobilitano le forze di sicurezza, si genera apprensione nelle famiglie e si alimenta un clima di incertezza collettiva. Quando poi il bersaglio sono le scuole, la dimensione psicologica assume un significato ancora più delicato. La scuola, infatti, dovrebbe essere uno dei luoghi nei quali bambini e ragazzi costruiscono fiducia, sicurezza e senso di appartenenza. Trasformarla, anche temporaneamente, in uno scenario di minaccia significa intervenire su questi riferimenti fondamentali”, avverte Lazzari.

Le conseguenze dei falsi allarmi bomba

Il rischio, chiarisce lo specialista, è la progressiva diffusione di una percezione di insicurezza e vulnerabilità. “Se questi episodi si ripetono, può affermarsi l’idea che nessun luogo sia davvero al riparo, alimentando uno stato di allerta che finisce per incidere sul benessere psicologico individuale e collettivo”, continua lo psicologo.

“Colpisce anche il linguaggio utilizzato, volutamente brutale, carico di immagini di annientamento e riferimenti ideologici estremi. Non sappiamo chi ci sia realmente dietro queste minacce e quali siano le sue motivazioni – afferma David Lazzari – ma è evidente la ricerca di un forte impatto emotivo. Questa è una forma di destabilizzazione che sfrutta la nostra naturale risposta alla minaccia e la amplifica attraverso la comunicazione digitale. Una strategia che, indipendentemente dalle intenzioni effettive degli autori, può indebolire il senso di sicurezza e la fiducia nelle istituzioni”.

Allarmi bomba a Bologna. L’istituto Laura Bassi ed il Minghetti evacuato ed in occupazione (Photo Guido Calamosca/LaPresse)

Serve una strategia di resilienza

Ecco perché “la risposta non può essere soltanto investigativa e di sicurezza, pur assolutamente necessaria. Serve anche una strategia di resilienza psicologica e sociale: comunicazioni istituzionali chiare, informazioni verificate, procedure proporzionate. E, soprattutto, adulti capaci di trasmettere ai più giovani calma e fiducia, senza minimizzare né amplificare la minaccia”.

L’obiettivo, conclude lo specialista, “deve essere proteggere la capacità delle persone e delle comunità di sentirsi sicure e di continuare a vivere senza essere dominate dalla paura”.