Home > Salute > Sesso e bufale: dalle pillole per una taglia XL ai rischi del piacere fai da te, la top 10 per lui

Alcune sembrano davvero improbabili, altre fanno sorridere, altre ancora sono vecchie come Matusalemme. Eppure ancora oggi due uomini su tre in Italia credono alle bufale sul sesso, convinzioni prive di fondamento scientifico che spaziano su temi come erezione, fertilità, contraccezione.

“Le fake news in tema di sessualità maschile non solo generano disinformazione, ma possono avere anche conseguenze pesanti sulla salute degli uomini” avverte Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia (Sia), che ha messo in fila le ‘trappole’ più diffuse. Pensiamo solo che tra farmaci contro la disfunzione erettile, integratori e gel ritardanti in Italia gli uomini spendono 1,2 miliardi di euro all’anno.

L’effetto boomerang per la salute

“Vergogna, pregiudizi e false convinzioni possono indurre a sottovalutare disturbi che invece meritano attenzione, oppure a ricorrere a pericolosi rimedi fai da te magari reperiti sul web”. Creme e pillole magiche, che promettono molto ma possono far male alla salute- Ecco perché gli andrologi, in occasione del mese della prevenzione andrologica di novembre, analizzano i 10 falsi miti più diffusi fra gli uomini in fatto di sesso.

Le 10 bufale sul sesso

Pillole e creme possono allungare il pene: “Nessuna pillola o crema potrà mai allungare il pene. Tuttavia esercizi di stretching (con il cosiddetto vacuum device o con dispositivi di trazione meccanica) si sono dimostrati efficaci nell’aumentare le dimensioni dell’asta del pene nei casi di fibrosi retraente dei corpi cavernosi, fenomeno che si può osservare dopo intervento chirurgico di asportazione della prostata per tumore o in patologie deformanti che coinvolgono il pene come la malattia di La Peyronie”, dicono gli andrologi.

Il coito interrotto è un metodo contraccettivo affidabile. Ebbene no: in nessun caso può essere raccomandato come metodo di contraccezione efficace. Secondo un recente studio scientifico il tasso di gravidanze non desiderate con l’uso tipico di questa metodica è del 20%, sottolineano gli esperti Sia.

Un po’ di alcol migliora le prestazioni sessuali. Piuttosto è vero il contrario: il consumo cronico di alcolici incrementa la produzione di specie reattive dell’ossigeno nei corpi cavernosi, il che contribuisce allo sviluppo della disfunzione erettile. Gli alcolici inoltre hanno un’azione negativa sui livelli di testosterone e un consumo eccessivo danneggia i vasi sanguigni, strutture fondamentali per garantire una buona erezione.

Dall’andrologo si va solo quando c’è un problema o in età avanzata: l’andrologo è uno specialista a cui fare visita in tutte le tappe della vita. Per l’uomo maturo supporta e promuove benessere e salute ormonale, sessuale e psicofisica; per il giovane tutela la fertilità e massimizza le potenzialità di concepimento. Nell’adolescenza l’andrologo individua precocemente condizioni patologiche che potrebbero avere un significativo impatto sulla fertilità futura ed educa alla prevenzione ed al mantenimento della salute maschile.

L’Hpv riguarda soltanto le donne. Quella da Papillomavirus è l’infezione sessualmente trasmissibile più comune in tutto il mondo e interessa sia gli uomini che le donne. Nel maschio è responsabile dello sviluppo di neoplasie (causa verruche genitali, più del 90% dei tumori dell’ano e il 60% dei tumori dell’orofaringe), compromette la fertilità (danneggiando gli spermatozoi), e può essere trasmesso alle partner sessuali, anche quando è asintomatico (la maggior parte delle infezioni non provoca sintomi) e anche quando non sono presenti lesioni visibili.

Masturbarsi frequentemente fa male alla salute o alla fertilità. Gli esperti Sia fanno chiarezza: si tratta di un comportamento fisiologico e non causa infertilità. La frequenza delle eiaculazioni può influenzare alcuni parametri del liquido seminale, mentre una maggiore frequenza eiaculatoria è stata associata anche a un minor rischio di tumore alla prostata. Solo in caso di eccessi possono verificarsi conseguenze spiacevoli come algie genitali, non gravi e passeggere.

Chi ha problemi di erezione può curarsi solo con farmaci e integratori: la disfunzione erettile può avere cause psicologiche, vascolari o ormonali complesse che richiedono una diagnosi medica mirata. Non esiste una soluzione unica standardizzata per tutti gli uomini, e i farmaci non sono l’unica soluzione possibile: una valutazione specialistica è indispensabile per individuare la terapia più efficace.

I testicoli fanno male perché non si eiacula da troppo tempo. “Un eventuale dolore ai testicoli non è provocato da lunghi periodi di astinenza, ma da altre condizioni patologiche come stati infiammatori e nevralgie. Un senso transitorio di disagio non deve destare preoccupazione – dicono gli andrologi – Un dolore che persiste nel tempo e magari si associa ad anomalie palpatorie dei testicoli, oppure il riscontro di una nodularità anche senza dolore, richiede una valutazione medica in tempi brevi. Un dolore acuto, severo e improvviso richiede una valutazione in urgenza, per escludere la torsione del testicolo”.

L’eiaculazione precoce è soltanto un problema psicologico e non si cura: lo stress, l’ansia da prestazione e altri fattori psicologici non sono sempre gli unici responsabili. Vi possono essere cause infettive, infiammatorie, anomalie anatomiche o della funzione sessuale che richiedono una valutazione specialistica, senza vergogna e senza nascondere il problema con false auto-rassicurazioni.