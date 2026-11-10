Genitori troppo amici e iperprotettivi: a teatro gli errori più comuni

Genitori troppo amici, iperprotettivi e pieni di spiegazioni: così si rischia di rovinare i figli. A raccontarlo, con ironia, è Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore, che torna a teatro con ‘Non mi somiglia per niente – come rovinare i figli in 10 mosse’. Uno spettacolo che, attraverso situazioni quotidiane e riconoscibili, mette in luce gli errori più comuni nel rapporto tra genitori e figli, senza ricorrere a moralismi o sensi di colpa.

Gli errori educativi dei genitori

Dall’iperprotezione alla difficoltà di gestire i conflitti, passando per l’eccesso di controllo e la tentazione di trasformarsi negli amici dei propri figli: sono alcune delle trappole educative al centro dello spettacolo, che esordirà a Bergamo il 14 novembre al Teatro Colognola, per poi proseguire, tra dicembre e maggio, con le tappe di Verona, Ancona, Milano, Roma, Padova e Bologna.

“Uso un registro umoristico, come faceva il grande Luigi Pirandello, per trattare situazioni critiche senza drammatizzare. La risata è un moto che ti permette di raggiungere una determinata consapevolezza senza sentirti in colpa. E il teatro è uno spazio bellissimo dove ci si incontra e si costruisce una nuova consapevolezza attraverso la narrazione”, spiega Novara a LaSalute di LaPresse.

Tra gli errori più frequenti c’è quello di cercare un rapporto di eccessiva confidenza con i figli, rinunciando al proprio ruolo educativo. “Uno degli sbagli principali è mettersi a fare l’amico del figlio, ponendosi alla pari, cercando confidenza e intimità: questo crea pasticci a livello relazionale. Bisogna evitare un eccesso emotivo nel rapporto tra genitore e figlio. I social spingono molto sull’aspetto emotivo, ma l’educazione è anche una questione organizzativa, di regole”, osserva il pedagogista.

Daniele Novara

Il rischio dell’iperprotezione

Un altro rischio è quello dell’iperprotezione, che può diventare particolarmente evidente durante l’adolescenza, quando i ragazzi iniziano a rivendicare autonomia e indipendenza. Novara richiama anche un episodio recente, quello delle mamme di Bologna intervenute per proteggere i figli durante una manifestazione: “È un’iperprotezione che secondo me è al limite del grottesco. I figli giustamente contestano il mondo degli adulti e le mamme vanno lì a proteggerli proprio da quel mondo che stanno contestando. In adolescenza bisogna mollare i figli: devono fare la loro vita”.

L’eccesso comunicativo

I genitori oggi “sono ridondanti: tanti spiegoni, discussioni e battibecchi, tutte cose che rovinano il rapporto con i figli. C’è un equivoco comunicativo: si pensa di comunicare attraverso la ridondanza, ma così non si raggiunge il proprio scopo”, conclude Novara. Pedagogista e fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp), Novara si occupa da anni di educazione, infanzia e adolescenza.

Con ‘Non mi somiglia per niente – come rovinare i figli in 10 mosse’, porta questa esperienza sul palcoscenico in un racconto di circa 90 minuti, alternando comicità e divulgazione. L’obiettivo è aiutare mamme e papà a riconoscere le proprie abitudini educative meno efficaci e a ripensare il rapporto con i figli, senza pretendere di essere genitori perfetti.