Troppo sale in zuppe e primi piatti pronti, tutti i risultati della ricerca italiana

Il tempo in cucina è diventato un lusso? Non è un caso che, anche nella patria della dieta mediterranea, molti connazionali si siano ‘convertiti’ a risotti da scaldare, pasta già condita da passare in padella o zuppe ‘proprio come quelle di una volta’ che richiedono una manciata di minuti di preparazione. Anche in Italia ormai i piatti pronti rappresentano una soluzione sempre più gettonata. Ma quanto sale contengono davvero questi cibi e quanto sono in linea con i riferimenti internazionali? La risposta arriva ora da uno studio condotto nell’ambito del progetto Food Labeling of Italian Products (Flip), promosso dal Gruppo Giovani Sinu (Società Italiana di Nutrizione Umana).

“La maggior parte dei primi piatti pronti e delle zuppe presenti sul mercato italiano supera i valori di riferimento per il sodio – un componente del sale – stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms)”, spiegano i ricercatori. Ma non tutti i piatti pronti sono uguali. Tra le categorie analizzate, ad esempio, le zuppe surgelate mostrano risultati più favorevoli rispetto a quelle refrigerate e in scatola.

I risultati della ricerca e il contenuto di sale

Nello studio sono state analizzate le informazioni nutrizionali riportate in etichetta di 737 prodotti venduti in Italia, tra cui 440 primi piatti pronti a base di pasta, riso, noodles e altri cereali e 297 zuppe pronte. Secondo lo studio, pubblicato sul ‘Journal of Food Composition and Analysis’, i primi piatti e le zuppe ready-to-eat presenti nei supermercati italiani contengono più sodio rispetto ai valori di riferimento stabiliti dall’Oms.

Perché dovremmo mangiare meno sale

Il sale è un ingrediente comune nella preparazione degli alimenti, utilizzato non soltanto per insaporire le pietanze, ma anche per alcune funzioni tecnologiche. Ma che cosa succede se se ne consuma troppo? L’eccesso, ricordano i ricercatori, può favorire l’aumento della pressione arteriosa e il rischio di malattie cardiovascolari.

Non solo: stando a una ricerca della Edith Cowan University l’elevato apporto di sodio potrebbe influire negativamente sulla memoria episodica, quella che ci serve a ricordare esperienze personali ed eventi specifici, come ad esempio dove abbiamo parcheggiato l’auto o il primo giorno di scuola.

Per avere un’idea, l’Oms raccomanda agli adulti di consumare meno di 5 grammi di sale al giorno, equivalenti a circa un cucchiaino raso, considerando tutto il sale assunto con l’alimentazione, compreso quello già presente nei prodotti confezionati.

La ricerca italiana e l’alert sul sodio in primi piatti e zuppe

Torniamo allo studio: i prodotti esaminati erano refrigerati, surgelati, in scatola e disidratati, e l’obiettivo era valutarne la composizione nutrizionale – in particolare la quota di sale – e individuare possibili margini di miglioramento. Ebbene, circa nove primi piatti su dieci e sette zuppe su dieci presentano quantità di sodio superiori al valore consigliato dall’Oms.

Sulla base del valore mediano osservato nello studio, una porzione di 300 g di un primo contenente 340 mg di sodio per 100 g apporterebbe circa 2.55 g di sale, ossia più della metà della quantità massima giornaliera raccomandata.

Quali zuppe contengono meno sale?

Ma attenzione: se nel caso dei primi piatti pronti non sono state osservate differenze statisticamente significative tra le modalità di conservazione, per le zuppe pronte non è così. Quelle surgelate contenevano significativamente meno sodio rispetto alle alternative refrigerate e in scatola.

Solo il 40% delle zuppe surgelate superava il valore di riferimento dell’Oms, contro il 76% di quelle refrigerate e l’87% di quelle in scatola. Ma come mai? Il congelamento permette di mantenere la sicurezza microbiologica attraverso le basse temperature, riducendo la necessità di utilizzare il sale per alcune delle sue funzioni tecnologiche. “Questo non significa che tutte le zuppe surgelate siano migliori dal punto di vista nutrizionale, ma suggerisce che il metodo di conservazione possa contribuire a ottenere prodotti con un contenuto di sodio inferiore, a patto però di non aggiungere sale durante la preparazione”, spiegano i ricercatori. Non sono state osservate differenze significative nel contenuto di sodio tra prodotti di marca e quelli marchio del distributore.

Il messaggio per le imprese e per i cittadini

“I risultati dello studio evidenziano un importante margine di miglioramento di questi prodotti per l’industria alimentare. La riduzione del contenuto di sodio nei prodotti confezionati potrebbe infatti rappresentare una strategia per favorire un’alimentazione con meno sale, senza richiedere ai consumatori di rinunciare necessariamente alla praticità dei piatti pronti”, sottolinea Martina Moretton, Gruppo Giovani Sinu, tra gli autori dello studio.

Tra le possibili soluzioni “ci sono la riduzione graduale del sale nelle ricette, l’utilizzo di erbe aromatiche e spezie per mantenere la qualità sensoriale attesa e l’adozione di tecnologie produttive e di conservazione che consentano di limitarne l’impiego. Il messaggio che emerge è chiaro: per ridurre il sale nella nostra alimentazione non basta prestare attenzione a quello che aggiungiamo a tavola, è importante considerare anche quello già presente negli alimenti che acquistiamo”, raccomanda Moretton.

I consumatori, concludono i ricercatori Sinu, farebbero bene a controllare la dichiarazione nutrizionale, confrontando la quantità di sale indicata per 100 g tra prodotti della stessa categoria, senza affidarsi esclusivamente alle diciture presenti sulla parte anteriore della confezione.