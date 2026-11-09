Home > Salute > Sindrome di Sjögren, la malattia di Simona Izzo: quali sono i sintomi e chi è più colpito

Una malattia autoimmune caratterizzata da sintomi come secchezza di occhi e bocca e stanchezza persistente: che cos’è la sindrome di Sjögren

Tutto è cominciato con una sorta di allergia, la sensazione di “sabbietta negli occhi”, problemi alla bocca e una via crucis tra vari specialisti. Quindi l’astenia, un forte dimagrimento e la paura di una grave malattia, prima di arrivare alla diagnosi: sindrome di Sjögren. Le parole dell’attrice, regista e doppiatrice Simona Izzo a ‘Storie al bivio weekend’, su Rai2, hanno acceso i riflettori su questa malattia autoimmune caratterizzata da sintomi come secchezza di occhi e bocca e stanchezza persistente. Una patologia che ancora oggi, come conferma l’Osservatorio malattie rare Omar, può richiedere anni per essere diagnosticata.

Si tratta di una malattia rara “che colpisce molto le donne”, ha raccontato Simona Izzo, spiegando di voler parlare per chi soffre ma non viene creduta o ascoltata. In effetti questa patologia coinvolge in genere le donne tra i trenta e i cinquant’anni: secondo l’Irccs Humanitas il rapporto tra maschi e femmine è di 1 a 20.

I sintomi della sindrome di Sjögren

I sintomi caratteristici della sindrome sono la sensazione di bocca e occhi secchi. Ma, come ha raccontato Simona Izzo, si possono associare congiuntiviti e parodontopatie, ingrossamento delle ghiandole salivari (soprattutto delle parotidi), tosse secca, secchezza di cute e organi genitali. Altre manifestazioni comprendono artralgie, parestesie, astenia e vasculite cutanea.

La scoperta di un oftalmologo e la sfida più pressante

La Giornata mondiale della Sindrome di Sjogren si celebra il 23 luglio, giorno del compleanno del dottor Henrik Sjögren, oftalmologo svedese che ha scoperto la sindrome nel 1933. Il suo lavoro non solo ha aperto la strada agli attuali ricercatori, ma ha anche aiutato i pazienti che vivono con questa complessa malattia.

Se a fare chiarezza nel caso di Simona Izzo è stato un immunologo, intervenuto dopo quella che l’attrice ha definito una “via crucis fra specialisti”, spesso la sindrome di Sjögren rimane a lungo non diagnosticata, poiché il suo esordio è subdolo e i sintomi più comuni tendono a essere sottovalutati. Stando ai dati dell’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren nel nostro Paese la prevalenza della malattia è di 3,8 casi ogni 10.000 abitanti.

Perché si manifesta la sindrome di Sjögren

Iniziamo col dire che ad oggi le cause della malattia non sono note. Si ritiene che alla base ci sia un trigger infettivo, una forma virale o batterica. La sindrome di Sjögren primaria è una malattia autoimmune: all’improvviso il sistema immunitario attacca le ghiandole esocrine, in particolare quelle salivari e lacrimali, provocando una riduzione della loro funzionalità.

Ma la sindrome si può presentare in forma primaria o secondaria e associarsi ad altre malattie come artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, miopatie infiammatorie croniche e sclerodermia, sarcoidosi, cancro.

Dalla diagnosi al trattamento

Per arrivare a diagosticare la sindrome che ha colpito Simona Izzo, oltre ai sintomi e all’alterata secrezione di lacrime e saliva, in genere si verifica la presenza di alcuni anticorpi ‘chiave’. Talvolta si procede anche con una biopsia delle ghiandole salivari minori delle labbra.

Come si cura la sindrome

Il trattamento della sindrome di Sjögren si basa sull’uso di sostituti salivari e lacrimali (lacrime o salive artificiali). Se tollerati, vengono prescritti anche farmaci che aumentano la secrezione di saliva e lacrime come la pilocarpina. “Per controllare manifestazioni come le artralgie e l’astenia possono essere utilizzati gli anti-malarici come l’idrossiclorochina. Per altre manifestazioni d’organo come la parotidomegalia e le neuropatie sono indicati invece gli steroidi e l’azatioprina”, ricordano dall’Irccs Humanitas.