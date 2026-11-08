Tosse e virus respiratori, i 5 errori più frequenti con i farmaci 

Starnuti, naso che cola, tosse, febbre e cerchio alla testa. È tempo di virus respiratori: malanni stagionali che però possono complicare la vita degli italiani. Ma quali sono gli errori più frequenti nel caso del fai da te? “Gli antibiotici non combattono i virus e non abbreviano la durata di raffreddore, influenza o gastroenterite virale. Ecco perché il primo errore è quello di ricorrere agli antibiotici al primo colpo di tosse”, spiega a a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano. Ma le trappole più diffuse, per lo specialista, sono in tutto cinque.

Un mix di farmaci? Non è la soluzione contro i sintomi influenzali

“Il secondo errore – chiarisce Pregliasco – è assumere contemporaneamente diversi prodotti contro i sintomi influenzali, senza verificare i principi attivi. Si rischia così di prendere due volte lo stesso farmaco, per esempio il paracetamolo, con possibili conseguenze anche importanti”.

Antinfiammatori? Occhio alla disidratazione

“Attenzione anche all’uso eccessivo degli antinfiammatori, soprattutto quando si è disidratati a causa di vomito o diarrea”, continua Pregliasco.

Un altro errore, il quarto, “è cercare di bloccare immediatamente la diarrea con farmaci antidiarroici, senza valutare la situazione. In presenza di febbre elevata, sangue nelle feci o nei bambini questi medicinali richiedono particolare cautela”, raccomanda.

“Infine il quinto errore è considerare gli sciroppi per la tosse tutti uguali: una tosse secca e una produttiva richiedono valutazioni differenti”, dice il virologo. “La regola generale è semplice: curare i sintomi quando necessario, ma senza trasformare un malanno virale in una gara a chi prende più farmaci”, scandisce l’esperto.