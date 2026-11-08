Home > Salute > Infertilità, anche età e salute del padre sono fattori di rischio

Per decenni l’orologio biologico è stato indicato come il principale fattore di rischio dell’infertilità di coppia, con la responsabilità attribuita quasi per intero alla donna. Oggi la ricerca cambia la prospettiva: anche l’età paterna, lo stile di vita e la salute dell’uomo incidono sulla qualità dei gameti, sulla possibilità di concepire e, potenzialmente, sulla salute dei figli. È il quadro che emerge dalle nuove evidenze scientifiche al centro del Procreazione Symposium ‘Dai gameti alla nascita’, promosso da Ivi Institute e in programma dal 5 al 7 novembre al Royal Hotel Continental di Napoli.

Infertilità, l’impatto dell’età paterna avanzata

Tra i temi affrontati dagli esperti c’è l’impatto dell’età paterna avanzata. Un fenomeno al centro degli studi sulla cosiddetta ‘selfish selection’, o selezione spermatogoniale egoista. “Con l’avanzare dell’età, alcune cellule staminali nei testicoli sviluppano mutazioni che conferiscono loro un vantaggio competitivo di crescita rispetto alle cellule sane”, spiega Csilla Krausz, professoressa associata di Endocrinologia all’Università di Firenze e presidente della International Society of Andrology.

“Queste cellule mutate – prosegue – si moltiplicano in modo sproporzionato, arricchendo progressivamente il liquido seminale di spermatozoi portatori di alterazioni genetiche che potenzialmente possono essere trasmesse alla prole”. Alcune malattie genetiche dominanti trasmesse dal gamete maschile mostrano infatti una forte associazione con l’età paterna, soprattutto quando il padre ha più di 50 anni. Sono le cosiddette patologie ‘Paternal age effect’.

Il ruolo dell’epigenetica

Non è soltanto il Dna a essere coinvolto. Un altro ambito di ricerca riguarda l’epigenetica, cioè i meccanismi che regolano l’attivazione o il silenziamento dei geni senza modificarne la sequenza. Anche questi processi possono essere influenzati dalle condizioni ambientali e dalle abitudini individuali.

“Fattori esterni legati agli stili di vita – come il fumo di sigaretta, il consumo di alcol, un’alimentazione squilibrata, l’obesità, il diabete, l’esposizione a inquinanti e la stessa età paterna avanzata – possono indurre alterazioni epigenetiche mediate dallo stress ossidativo. Modificazioni che possono influenzare la fertilità e la salute a lungo termine della prole”, afferma Alberto Ferlin, professore ordinario di Endocrinologia all’Università di Padova.

Gli esperti invitano tuttavia alla cautela: le evidenze sono ancora preliminari, le associazioni osservate non dimostrano necessariamente un rapporto diretto di causa-effetto e l’epigenetica non rappresenta al momento uno strumento diagnostico di routine.

Il rischio di aborti ripetuti

Un ulteriore elemento da considerare è l’integrità del Dna degli spermatozoi. Un’eccessiva frammentazione o un danneggiamento del materiale genetico possono rendere più difficile il concepimento e aumentare il rischio di aborti ripetuti. Tra i possibili fattori coinvolti figurano l’età paterna, il varicocele, le infezioni, il fumo, il sovrappeso, i disturbi metabolici e l’esposizione agli inquinanti.

“Nonostante esista una certa eterogeneità nelle metodiche analitiche e nei valori soglia, l’identificazione precoce di questi fattori apre la strada a interventi mirati: dal miglioramento dello stile di vita alla supplementazione antiossidante, fino alle tecniche avanzate di selezione degli spermatozoi in laboratorio”, precisa Rossella Mazzilli, endocrinologa e androloga presso il Centro Genera Roma, parte del gruppo Ivi Institute, Ivi Roma e Sapienza Università di Roma.

La prevenzione prima del concepimento

Il messaggio degli specialisti, dunque, è quello di estendere l’attenzione alla salute riproduttiva anche agli uomini, senza aspettare che emergano difficoltà nel concepimento. “Il messaggio non è allarmare, ma invitare alla prevenzione”, sottolinea Elisabetta Trabucco, ginecologa, direttore clinico del centro Genera Napoli e presidente del simposio.

“La salute riproduttiva dell’uomo va monitorata e protetta ben prima del concepimento. Adottare stili di vita sani e riconoscere precocemente i fattori di rischio sono un pilastro fondamentale per la tutela della qualità dei gameti maschili e del futuro dei figli. La procreazione si affronta in due, con un approccio multidisciplinare e attento a entrambi i partner – conclude – È questo il cambiamento culturale che vogliamo promuovere: prendersi cura della fertilità prima che diventi un problema, riconoscendo nella prevenzione una parte essenziale della medicina della riproduzione”.