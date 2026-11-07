Ferritina bassa ‘scritta in faccia’? La ‘ferritin face’ e il responso della ricerca

Se frequentate il magico mondo dei social vi sarete imbattuti nella cosiddetta ‘ferritin face’: occhiaie scure, pallore, labbra screpolate, capelli fragili. Tutta colpa dei bassi livelli di ferritina nel sangue, dicono blogger e influencer. Ma sarà vero? A far chiarezza sulla ‘faccia da ferritina’ sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici).

La risposta dei dottori anti-bufale

Ebbene no, dal viso non si può diagnosticare una carenza di ferro. E se la ferritina è davvero bassa, il ferro non sempre risolve la stanchezza. “Può ridurla, ma i benefici dimostrati sono limitati. Una revisione di studi su adulti con carenza di ferro senza anemia ha trovato che il ferro riduce la stanchezza riferita dalle persone, ma non migliora le prestazioni fisiche misurate”, spiegano gli esperti. Ma che cos’è la ferritina e come si misura?

Che cos’è la ferritina e come si misura

Al centro di questo ‘can can social’ c’è una proteina che serve a conservare il ferro nel nostro organismo. Per misurarla basta un normale prelievo di sangue: se ne troviamo poca, le riserve di ferro sono probabilmente scarse.

Ma perchè abbiamo ferro nell’organismo? Il ferro, a sua volta, serve a produrre l’emoglobina, cioè la proteina che lega l’ossigeno e lo porta in tutto il corpo attraverso i globuli rossi contenuti nel sangue. Se il ferro manca, il corpo produce meno emoglobina e può comparire un’anemia da carenza di ferro.

I sintomi dell’anemia e la ferritina

Come ricordano i dottori anti-bufale, l’anemia può dare: stanchezza estrema, debolezza, fiato corto, mal di testa, pallore. Ma nelle fasi iniziali è così lieve da poter passare inosservata. Esistono poi diversi tipi di anemia: quella da carenza di ferro è la più comune. L’anemia si riconosce con l’emocromo, un esame del sangue che misura, tra le altre cose, l’emoglobina.

Ferritina ed emoglobina, però, non sempre scendono insieme: il ‘magazzino’ del ferro può svuotarsi prima che l’emoglobina diminuisca. Si può quindi avere una carenza di ferro senza essere anemici, e manifestare comunque dei sintomi. La carenza di ferro può dare, per esempio, stanchezza, debolezza e difficoltà di concentrazione. Insomma, “il valore della ferritina, infine, va letto con attenzione: in presenza di infiammazione può salire e far sembrare nella norma una carenza che c’è davvero. Per questo il medico la valuta insieme ad altri esami del sangue”.

Pallore e occhiaie sono sempre spia di ferritina bassa?

Attenzione: “Il pallore può comparire quando la carenza di ferro ha portato ad anemia, ed è tra i sintomi indicati. Riconoscerlo a occhio, però, non è semplice”, avvertono i dottori anti-bufale. Colorito spento, pelle grigiastra, occhiaie e labbra screpolate possono dipendere da genetica, stress e disidratazione. E le occhiaie anche da sonno insufficiente.

Quando fare gli esami?

Più che per l’aspetto del viso contano i sintomi, scandiscono i dottori anti-bufale. “Stanchezza persistente, debolezza, fiato corto o mani e piedi freddi” meritano un approfondimento. La ferritina non viene generalmente inclusa negli esami del sangue di routine: il medico la richiede quando il quadro clinico lo rende opportuno.

“Il rischio di carenza è comunque più alto in chi ha mestruazioni abbondanti, in gravidanza o segue una dieta vegetariana o vegana. In questi casi il medico di medicina generale può prescrivere gli esami del sangue necessari”, concludono gli esperti. Dati alla mano, sarà poi il dottore a suggerire le terapie adeguate.