Home > Salute > Raffreddore, tosse e virus intestinale: il boom fra i bambini sotto i 5 anni e cosa aspettarci

I virus di stagione “stanno già circolando e si fanno sentire”. I più diffusi e i segnali da non sottovalutare nell’analisi di Pregliasco

Raffreddore, tosse e virus intestinale stanno rovinando l’autunno a moltissimi italiani. Che cosa sta succedendo? “Siamo entrati nella stagione dei virus respiratori, ma attenzione: non tutto quello che chiamiamo influenza lo è davvero. I dati più recenti di Regione Lombardia ci dicono che nell’ultima settimana sono stati stimati circa 84.500 casi di infezioni respiratorie acute, con un’incidenza di 8,4 casi ogni mille abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Siamo ancora in una fase di intensità basale, ma i virus stanno già circolando e si fanno sentire”, dice a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano.

Virus in circolazione: ecco i più diffusi

“In questo momento prevalgono soprattutto i rhinovirus, responsabili di molti raffreddori, insieme ai virus parainfluenzali e agli adenovirus. L’influenza vera e propria è già presente, ma per ora rappresenta una quota minoritaria delle infezioni respiratorie. La fascia più colpita – aggiunge lo specialista – è quella dei bambini sotto i cinque anni, con 25 casi ogni mille assistiti: un’incidenza circa tre volte superiore a quella generale”.

Accanto ai virus respiratori, ci sono quelli gastrointestinali come i norovirus, “che provocano vomito, diarrea e crampi addominali. Sono infezioni diverse, che possono circolare ontemporaneamente, soprattutto nelle famiglie e nelle comunità. Insomma, siamo nella ‘fase di riscaldamento’ della stagione dei virus. Non è ancora il momento di massima circolazione influenzale, ma dobbiamo prestare attenzione”, sintetizza Pregliasco.

Quanto ai patogeni in circolazione, “il bollettino lombardo ci offre una fotografia interessante. Tra i campioni analizzati dai medici sentinella il rhinovirus è stato identificato nel 35,3%, i virus parainfluenzali nel 23,5% e gli adenovirus nell’11,8%. Sono stati individuati anche coronavirus stagionali e Sars-CoV-2, entrambi nel 5,9% dei campioni”.

E l’influenza?

Ma c’è di più: anche la sorveglianza nei Pronto Soccorso conferma una circolazione importante di rhinovirus ed enterovirus. “L’influenza A invece è stata riscontrata nel 2,1% dei tamponi effettuati in Pronto Soccorso e l’influenza B nello 0,7%. Questi dati ci spiegano perché tante persone abbiano tosse, raffreddore e mal di gola senza necessariamente avere l’influenza. Bisogna però ricordare che le percentuali derivano dai campioni analizzati e non rappresentano direttamente la distribuzione dei virus nell’intera popolazione”, puntualizza Pregliasco.

Come gestire virus e malanni di stagione

Come gestire questi malanni? “La prima regola è di non avere fretta di guarire. Il nostro organismo ha bisogno di tempo per reagire all’infezione. Per tosse, raffreddore e febbre sono importanti il riposo, una buona idratazione e l’uso appropriato di farmaci sintomatici, quando necessari. La tosse può continuare anche dopo la scomparsa degli altri sintomi, ma questo non significa automaticamente che sia comparsa una bronchite batterica o che serva un antibiotico”, risponde il virologo.

Quanto ai virus intestinali, la priorità è evitare la disidratazione. Bisogna bere frequentemente, anche a piccoli sorsi, utilizzando soluzioni reidratanti orali quando necessario, soprattutto per bambini e anziani. “Non servono digiuni prolungati o diete particolarmente restrittive. Si può riprendere gradualmente a mangiare secondo la propria tolleranza. Occorre invece maggiore prudenza nelle persone fragili, negli anziani e in chi soffre di malattie croniche”, avverte Pregliasco.

I segnali da non sottovalutare

La buona notizia è che “ nella maggior parte dei casi queste infezioni si risolvono spontaneamente, ma esistono segnali da non sottovalutare. Una febbre che persiste o ricompare dopo un miglioramento, una tosse accompagnata da difficoltà respiratoria, dolore toracico o un peggioramento delle condizioni generali richiedono una valutazione medica. Per i disturbi intestinali – ribadisce – il pericolo principale è la disidratazione, soprattutto nei bambini piccoli e negli anziani. Bisogna prestare attenzione alla riduzione della quantità di urina, alla marcata debolezza e all’incapacità di assumere o trattenere liquidi”.

Che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? “Le infezioni respiratorie stanno aumentando, ma l’influenza non ha ancora raggiunto una circolazione predominante. È ragionevole attendersi un’ulteriore crescita delle infezioni respiratorie con l’avanzare della stagione fredda, anche se non possiamo prevedere con precisione quando arriverà il picco”, avverte Pregliasco.

“Questo è il momento giusto per vaccinarsi contro l’influenza, soprattutto per anziani, persone fragili e categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata. Ma non dimentichiamo le misure di prevenzione: lavarsi le mani, arieggiare gli ambienti, evitare di frequentare luoghi affollati quando si è malati e proteggere le persone più vulnerabili. Insomma i virus sono arrivati, ma non dobbiamo confondere ogni raffreddore con l’influenza e ogni tosse con una malattia da curare con antibiotici”, chiosa il virologo.