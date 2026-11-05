Obesità: al San Camillo di Roma la mostra Chiave di Svolta

Una mostra per raccontare l’obesità in modo diverso, attraverso fotografie e storie vere. Fino al 30 novembre l’Unità operativa di Nutrizione clinica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, diretta dalla professoressa Maria Grazia Carbonelli, ospita la mostra ‘Chiave di Svolta – Storie e percorsi di persone con obesità‘. I pannelli sono esposti al quinto piano del Padiglione Antonini.

La mostra è promossa da Amici Oltre il Peso Ets – già Amici Obesi Onlus – e unisce le fotografie di Stefano Barattini alle testimonianze raccolte da Daniela Consonni. Nell’esposizione donne e uomini con obesità raccontano la propria esperienza: le difficoltà, lo stigma sociale, il rapporto con il proprio corpo e con gli altri, le paure, ma anche i percorsi di cura.

Obiettivo, offrire uno sguardo diverso su una malattia che riguarda milioni di persone e che viene spesso raccontata solo attraverso numeri, stereotipi e luoghi comuni.

L’obesità, ormai lo sappiamo, è una patologia cronica che coinvolge la salute fisica, psicologica e sociale. Dare voce a chi la vive serve a farla conoscere meglio e a contrastare i pregiudizi che ancora la accompagnano.

Nello stesso reparto l’associazione organizza incontri di auto mutuo aiuto, aperti a chi vive o ha vissuto l’obesità: momenti di confronto in cui condividere la propria esperienza e sostenersi a vicenda.