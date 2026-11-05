Falsi allarmi bomba in Europa, l’aggressione psicologica “che usa la paura per destabilizzare” 

“Quello che colpisce in questa vicenda è che, anche in assenza di esplosivi, la minaccia riesce a produrre effetti reali. Basta un messaggio per mobilitare apparati di sicurezza, modificare rotte aeree, interrompere programmi di viaggio e generare paura e incertezza in migliaia di persone. È una forma di aggressione psicologica che utilizza la paura come strumento di destabilizzazione. E il suo effetto non riguarda soltanto i passeggeri direttamente coinvolti, ma la percezione collettiva della sicurezza”. Parola di David Lazzari, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys, che analizza con LaPresse i falsi allarmi bomba che hanno gettato nel caos i cieli di mezza Europa, coinvolgendo decine di voli.

Il cervello, gli allarmi bomba e i segnali di pericolo

A far scattare i controlli in Italia, email firmate dai sedicenti ‘Combattenti dello Stato Maschile’. “Dal punto di vista psicologico, queste azioni sfruttano un meccanismo ben conosciuto: l’incertezza e l’imprevedibilità della minaccia – dice Lazzari – possono generare uno stato di allerta particolarmente intenso, perché il nostro cervello tende a dare priorità ai segnali di pericolo, anche quando la probabilità che si concretizzino è bassa”.

“Se episodi del genere si ripetono, possono alimentare un senso diffuso di vulnerabilità, incidendo sulla fiducia e sul benessere psicologico”.

La radicalizzazione misogina dei ‘Combattenti dello Stato Maschile’

Come leggere la rivendicazione dei cosiddetti ‘Combattenti dello Stato Maschile’ contro il “regime femminista”?. “È un linguaggio che richiama una visione antagonistica dei rapporti tra uomini e donne, nella quale l’identità maschile viene rappresentata attraverso il dominio e la contrapposizione”, ragiona lo psicologo.

D’altra parte gli Incel, celibi involontari, rappresentano una subcultura nata online protagonista anche di serie tv. “In alcune forme di radicalizzazione misogina ritroviamo proprio questo meccanismo: la conquista di diritti e autonomia da parte delle donne viene vissuta non come un progresso collettivo, ma come una perdita di potere e una minaccia alla propria identità. La frustrazione può trasformarsi in risentimento, nella ricerca di un nemico e, nelle espressioni più estreme, nella giustificazione della violenza. Colpisce anche la volontà dichiarata di lasciare un segno nella storia, quasi che l’azione intimidatoria potesse conferire importanza e riconoscimento a chi la compie”, aggiunge David Lazzari.

Passeggeri controllano il tabellone dei voli al Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo i falsi allarmi bomba in Europa (AP Photo/Gregorio Borgia)

Tra allarmi bomba, paura e benessere collettivo

“Naturalmente – avverte – non sappiamo se dietro questa sigla esista realmente un gruppo organizzato, se il messaggio esprima un’autentica adesione a ideologie misogine radicali o se si tratti di una provocazione. Sarebbe quindi sbagliato attribuire agli autori motivazioni che non conosciamo. Ma il linguaggio utilizzato resta significativo e richiama dinamiche psicologiche e culturali che non vanno sottovalutate”, chiarisce l’esperto.

Ora la sfida “è impedire che la paura diventi un risultato permanente di queste azioni. Servono controlli rigorosi, comunicazioni istituzionali chiare e un’informazione che non amplifichi involontariamente il messaggio intimidatorio” dei falsi allarmi bomba.

La sicurezza – conclude Lazzari – non è soltanto una condizione materiale, ma anche una percezione psicologica fondamentale per la qualità della vita, la fiducia nelle istituzioni e il funzionamento della società. Colpire questa percezione significa colpire una componente essenziale del benessere collettivo”.