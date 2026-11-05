Diabete, il successo di Anna Arnaudo e le regole da cambiare per gli sportivi 

A pochi giorni dalla Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, il risultato di Anna Arnaudo riporta l’attenzione sulle opportunità degli atleti con diabete. La mezzofondista azzurra, affetta da diabete di tipo 1 e ambassador della Federazione delle società diabetologiche italiane (Fesdi), ha conquistato il secondo posto ai Campionati italiani di mezza maratona.

Un risultato che assume un significato più ampio alla luce delle norme che ancora oggi precludono agli atleti con diabete l’accesso ai gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato. “Convivere con il diabete richiede attenzione, preparazione e responsabilità, ma non significa dover rinunciare agli obiettivi più ambiziosi”, commenta Arnaudo. “Un atleta dovrebbe poter essere valutato per le sue condizioni reali, per la sua preparazione e per i risultati che riesce a raggiungere, non essere escluso a priori esclusivamente per una diagnosi”.

Diabete e gruppi sportivi militari, la richiesta

Per gli atleti di alto livello l’ingresso nei gruppi sportivi militari rappresenta uno dei principali strumenti per sostenere una carriera agonistica. Sul tema sono state presentate proposte legislative per superare l’esclusione automatica legata al diabete e consentire valutazioni basate sulle condizioni individuali, sul controllo della patologia e sull’effettiva idoneità alla pratica sportiva. La stessa Arnaudo ha partecipato negli ultimi mesi al percorso di sensibilizzazione istituzionale, portando la propria esperienza nei confronti dedicati alla questione.

“Quello raggiunto da Anna è innanzitutto un risultato sportivo di altissimo livello, frutto del suo talento, della preparazione e del lavoro degli ultimi mesi. Ma è anche la dimostrazione concreta di quanto il diabete, quando adeguatamente gestito, non debba rappresentare di per sé un limite alla pratica sportiva agonistica”, evidenzia Salvatore De Cosmo, presidente della Fesdi e dell’Associazione medici diabetologi.

“Oggi disponiamo di conoscenze cliniche, terapie e tecnologie che consentono alle persone con diabete di affrontare anche prestazioni estremamente impegnative in condizioni di sicurezza. Per questo è necessario superare automatismi che non tengono sufficientemente conto dell’evoluzione della diabetologia e della condizione individuale della persona”, aggiunge.

Sulla necessità di aggiornare i criteri di valutazione interviene anche Riccardo Bonadonna, presidente della Società italiana di diabetologia: “Il tema non è ridurre i criteri di sicurezza o introdurre deroghe, ma fare in modo che l’idoneità venga valutata sulla base delle evidenze scientifiche e delle reali condizioni della singola persona. La diagnosi, da sola, non dovrebbe trasformarsi in un giudizio preventivo sulle capacità di un atleta. È necessario costruire un modello più aggiornato, capace di coniugare sicurezza, appropriatezza e pari opportunità”.

L’appello alle istituzioni

Da qui l’appello rivolto ai ministri dello Sport, della Difesa e della Salute, Andrea Abodi, Guido Crosetto e Orazio Schillaci. “Gli atleti con diabete chiedono che a parlare siano le loro condizioni cliniche, la loro preparazione e le loro prestazioni e non una diagnosi”, concludono De Cosmo e Buonadonna. “

Ci rivolgiamo ai ministri affinché si intervenga per superare definitivamente una norma discriminatoria e non più coerente con la realtà clinica e sportiva di oggi. Sono tanti gli atleti con diabete che dimostrano con i fatti di poter competere ai massimi livelli. Crediamo sia arrivato il momento di trasformare il confronto avviato in un cambiamento concreto”.