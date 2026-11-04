Tumore cerebrale asportato dal naso, l’intervento su un bimbo di 5 anni a Firenze

Un approccio mini-invasivo ha permesso di asportare un tumore benigno cerebrale dal naso di un bimbo di quasi cinque anni. L’intervento, che non ha comportato né cicatrici né gonfiore post-chirurgico, è stato effettuato al Meyer di Firenze su un piccolo paziente con un craniofaringioma. Ora il piccolo sta bene, è tornato a casa e ha ripreso tutte le sue attività quotidiane, fanno sapere dall’ospedale.

Che cos’è il tumore al cervello benigno che ha colpito il bambino

Come spiegano dal Meyer il craniofaringioma è un tumore benigno caratterizzato da un alto tasso di recidiva se non asportato in maniera completa. Si origina dal peduncolo ipofisario, interessando la regione del cervello che regola e produce gli ormoni che, a loro volta, regolano il metabolismo dell’intero organismo (tiroide, surrene, crescita, sviluppo sessuale del bambino e bilancio idroelettrolitico).

Il piccolo paziente era seguito da anni dall’equipe del dottor Lorenzo Genitori, primario della Uoc di Neurochirurgia e Direttore del Dipartimento Testa-Collo dell’Aou Meyer Irccs. A due anni e mezzo il bimbo era arrivato in ospedale per problematiche di funzionalità tiroidea: gli accertamenti hanno portato alla scoperta del tumore cerebrale.

Una serie di interventi mininvasivi

I medici hanno valutato il problema con attenzione: l’asportazione di questi tumori nei bambini più piccoli può portare infatti a gravi turbe metaboliche, come ha spiegato Franco Ricci dell’equipe di endocrinologia del Meyer guidata dal professor Stefano Stagi.

Il bambino è stato così sottoposto a un primo intervento mini-invasivo per il posizionamento di un catetere all’interno della parte cistica del tumore, per contrastare la pressione intracranica generata dalla massa. Dopo un anno, però, i controlli di routine hanno mostrato una crescita della componente solida del tumore che avvolgeva il catetere precedentemente impiantato, con lo sviluppo di una nuova parte cistica.

Si rendeva necessario un secondo intervento mini-invasivo endoscopico trans-cerebrale di perforazione della parete cistica. Ciò ha permesso di portare avanti il bambino nella sua crescita e sviluppo neurometabolico. Ai controlli di follow-up nei mesi successivi però la componente cistica risultava ulteriormente aumentata. Cosa fare?

Rimuovere il tumore dal naso: il perché della scelta

Come spiega il dottor Mirko Scagnet, responsabile della Chirurgia endoscopica del basicranio, “la decisione è stata quella di rimuovere il craniofaringioma. L’intervento è stato eseguito con tecnica endoscopica trans-nasale, permettendo l’asportazione del tumore cerebrale attraverso il naso in un bambino di quasi 5 anni senza lasciare nessuna cicatrice né gonfiore”.

Un approccio che prevede la collaborazione tra neurochirurghi (dottor Federico Mussa, dottoressa Rina Agushi), otorinolaringoiatri (professor Filippo Giovannetti, dottor Luca Spirito) e personale infermieristico specificatamente preparato. L’intervento è stato un successo e il bambino ha potuto lasciare l’ospedale e tornare a casa.