Salute della pelle: Lilt Arezzo e Prada con i dermatologi Idi per il team di Luna Rossa

Quando la salute della pelle diventa un gioco di squadra. È stato confermato, anche per il 2026/2027, il programma di screening dermatologico promosso dal Gruppo Prada, in collaborazione con Lilt Arezzo e con il supporto dei medici dell’Idi Irccs di Roma, dedicato ai team member di Luna Rossa e alle loro famiglie.

In occasione delle regate preliminari di settembre, Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, ha incontrato a Napoli i rappresentanti di Lilt Arezzo e Idi Irccs, per rinnovare l’impegno comune in vista dell’America’s Cup 2027. Il progetto – che mette al centro salute, sport e cultura della prevenzione – ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione un pubblico sempre più ampio.

“Abbiamo fortemente voluto questo progetto”, ha detto l’avvocata Sabina Rossi, presidente Lilt Arezzo, “e oggi ci proponiamo di ‘accompagnare’ l’equipaggio di Luna Rossa e le famiglie, per tutto il 2027, in un programma di prevenzione della pelle. È una mission della Lilt pensare preventivamente alla salute, soprattutto, in ambito sportivo”.

Dal canto loro Marcello Giannico e Giovanni Di Lella, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Uoc di dermatologia chirurgica Idi Irccs, si sono detti onorati “di mettere a disposizione degli atleti la tradizione e la competenza dermatologica, che fa di questo ospedale una struttura leader nel settore”.