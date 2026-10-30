Halloween e i virus d’autunno, feste al chiuso un boomerang per la salute

Tra zucche illuminate, travestimenti mostruosi e il rito del ‘dolcetto o scherzetto’, Halloween si prepara ad animare strade, case e locali delle nostre città. Ma insieme a streghe, fantasmi e vampiri potrebbero apparire minuscoli ospiti decisamente meno graditi: i virus respiratori. La notte più spaventosa dell’anno coincide infatti con una fase in cui influenza, Covid e altri patogeni tornano progressivamente a circolare.

“Se le passeggiate all’aperto per fare dolcetto o scherzetto comportano rischi contenuti, sono soprattutto le feste al chiuso, tra musica, balli e ambienti affollati a poter trasformare il divertimento in un’occasione di contagio”. Il monito arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, che analizza le insidie di Halloween con LaSalute di LaPresse.

“Il problema non è la festa in sé, ma il modo in cui viene vissuta. Il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’, passeggiando all’aperto e suonando ai campanelli, rappresenta un’attività a rischio relativamente basso. Ben diverso è il discorso per le feste in casa, le discoteche e i locali affollati, dove la vicinanza tra le persone, la scarsa ventilazione e il parlare o gridare ad alta voce possono favorire la trasmissione dei virus”, spiega il virologo.

I virus in circolazione e le maschere di Halloween

Influenza, Covid, rhinovirus e altri microrganismi respiratori “approfittano delle occasioni di socializzazione, soprattutto negli ambienti chiusi. I bambini, attraverso i numerosi contatti tra loro, possono inoltre contribuire alla diffusione delle infezioni all’interno delle famiglie, coinvolgendo anche nonni e persone fragili”, aggiunge.

“Attenzione alle maschere: quelle di Halloween non proteggono dai virus. Le maschere integrali, soprattutto se indossate a lungo, possono ostacolare la respirazione, limitare la visibilità e risultare poco confortevoli. Meglio scegliere travestimenti leggeri e ben ventilati. Per i bambini sono preferibili trucchi cosmetici adatti alla loro età e alla pelle, evitando maschere che coprano completamente il volto o rendano difficile vedere e respirare. Le maschere e gli accessori che entrano in contatto con il viso non andrebbero condivisi senza essere prima puliti”, raccomanda Pregliasco.

Le precauzioni per ‘dolcetto o scherzetto’ senza rischi per la salute

Ma quali sono, concretamente, le precauzioni da adottare? Meglio “organizzare piccoli gruppi, scegliere percorsi all’aperto ed evitare di fermarsi a lungo in ingressi, androni o abitazioni affollate. Non è necessario rinunciare alla raccolta dei dolci: è sufficiente lavarsi le mani prima di mangiarli, evitando di portare continuamente le mani alla bocca durante il percorso”, ricorda il virologo.

Per le feste in casa “il consiglio principale è garantire un adeguato ricambio d’aria, aprendo regolarmente le finestre o utilizzando sistemi di ventilazione efficaci. È opportuno evitare di concentrare troppe persone in stanze piccole e poco ventilate. Nei locali pubblici e nelle discoteche, invece, il rischio aumenta quando si rimane per molte ore in ambienti chiusi, affollati e rumorosi, dove si tende a parlare a voce alta e a stare molto vicini. In queste situazioni è utile scegliere, quando possibile, spazi meno affollati e concedersi pause all’aperto”, continua.

La regola d’oro per Halloween (e non solo)

Una regola fondamentale “riguarda chi non sta bene: chi presenta febbre, tosse importante, mal di gola o altri sintomi compatibili con un’infezione respiratoria dovrebbe evitare di partecipare alle feste, soprattutto se sono presenti bambini molto piccoli, anziani o persone fragili. Non bisogna dimenticare che anche un semplice raffreddore può rappresentare un problema per chi ha difese immunitarie ridotte”, avverte Pregliasco.

Per le persone più vulnerabili, nei luoghi chiusi e affollati, l’esperto suggerisce la mascherina FFP2 correttamente indossata può offrire una protezione aggiuntiva. “Naturalmente, una maschera di carnevale non può sostituirla. Halloween deve far paura per gioco, non diventare un’occasione di contagio”. Perché i virus non festeggiano Halloween, ma possono approfittarne: “Il vero scherzetto sarebbe ritrovarsi ammalati dopo la notte delle zucche”, conclude lo specialista.