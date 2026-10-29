Salute, 130 alberi negli ospedali italiani: la prevenzione parte dall’ambiente

La salute delle persone passa anche dalla tutela dell’ambiente, dalla qualità dell’aria e dagli spazi in cui viviamo. È il messaggio di ‘Un albero per la salute’, il progetto promosso dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che con la quarta edizione raggiunge quota 130 alberi messia dimora negli ospedali italiani dal 2023. Nel 2026 sono stati 30 i nuovi alberi donati ad altrettante strutture sanitarie. La celebrazione si è tenuta all’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola di Roma, dove l’iniziativa è nata.

Schillaci e l’approccio One Health

“Piantare un albero in un ospedale è un gesto simbolico, ma anche un atto concreto di responsabilità. Ci ricorda che la salute non si tutela soltanto attraverso le cure e le terapie, ma anche attraverso la qualità dell’ambiente in cui viviamo, dell’aria che respiriamo e degli spazi che frequentiamo ogni giorno”, ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

“L’inquinamento atmosferico costituisce un fattore di rischio che può favorire l’insorgenza o l’aggravamento di patologie croniche, aumentando il carico di malattia e la pressione sui sistemi sanitari”, ha aggiunto, sottolineando che “le conseguenze ricadono soprattutto sulle persone più vulnerabili: i bambini, gli anziani e chi già convive con malattie respiratorie o cardiovascolari”.

La tutela della salute, ha evidenziato il ministro, deve quindi comprendere anche la prevenzione dei rischi ambientali. “È il principio alla base dell’approccio One Health, che riconosce il legame inscindibile tra salute umana, animale e ambientale e che questo governo ha posto al centro delle proprie politiche di prevenzione”.

Il peso dell’inquinamento atmosferico

“Come medici siamo abituati a intervenire quando una malattia si manifesta. Ma dobbiamo avere il coraggio di guardare anche a ciò che contribuisce a far ammalare le persone. E tra questi fattori l’ambiente ha un peso sempre più rilevante”, ha affermato Andrea Montagnani, presidente nazionale Fadoi.

“L’inquinamento atmosferico favorisce patologie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche. Le ondate di calore rappresentano una minaccia crescente, soprattutto per gli anziani e i pazienti fragili”, ha spiegato, richiamando l’esperienza quotidiana degli internisti negli ospedali. “La prevenzione non si fa soltanto in corsia: comincia dall’aria che respiriamo, dall’acqua che beviamo e dalla qualità dei luoghi in cui viviamo”.

C’è poi un paradosso: “La stessa sanità, nata per proteggere la salute, contribuisce per circa il 5% alle emissioni globali di gas serra”. Per Montagnani è quindi necessario rendere gli ospedali più sostenibili, ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica. “L’approccio One Health deve entrare concretamente nelle politiche sanitarie. I 130 alberi messi a dimora sono un simbolo di questa responsabilità, ma soprattutto un invito ad agire”.

One Health, i numeri dell’emergenza

Secondo i dati richiamati nel progetto l’inquinamento atmosferico è associato a circa 6,6 milioni di decessi ogni anno nel mondo. Per il generale di brigata Raffaele Pio Manicone, comandante del Comando Carabinieri per la Tutela della biodiversità, “difendere la biodiversità significa difendere la vita”. Ogni albero, ha sottolineato, è “un investimento nel futuro” e un’occasione per diffondere una maggiore cultura ambientale.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale ‘Un albero per il futuro’, realizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. “Da più di duemila anni l’Isola Tiberina è un luogo di cura”, ha ricordato Giovanni Arcuri, direttore generale dell’ospedale romano. “Piantare un albero è un gesto piccolo, ma ci insegna che il futuro si costruisce con pazienza, cominciando da oggi”.