Malattia renale cronica tra sfide e sostenibilità del Ssn: un nuovo percorso per i pazienti

La diagnosi precoce e le terapie nutrizionali al centro della conferenza stampa che si è tenuta alla Camera dei Deputati

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa “MRC e sostenibilità: un nuovo percorso per i pazienti e il SSN”, realizzata su iniziativa dell’onorevole Erik Umberto Pretto, Membro XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. L’On. Pretto ha aperto i lavori ricordando che “la malattia renale cronica rappresenta una delle grandi sfide silenziose della medicina moderna: interessa il 10% della popolazione globale e la sua prevalenza è destinata ad aumentare in una popolazione che invecchia sempre più. È dunque necessario agire tempestivamente, tramite diagnosi precoce e terapie nutrizionali, in favore della qualità della vita dei pazienti e della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”. Questi i temi al centro dell’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di Fresenius Kabi Italia e Dr. Schär, che ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, società scientifiche, esperti clinici ed associazioni di pazienti per riflettere sul tema.

I numeri della malattia renale cronica in Italia

La Senatrice Elena Murelli, membro della 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, ha riportato l’impegno delle Istituzioni in merito alla patologia ricordando come “la malattia renale cronica colpisce nel nostro Paese circa 4 milioni di persone. La dialisi, in particolare, impatta ogni anno sul bilancio del Ssn per oltre 2,5 miliardi di euro: il 2% delle risorse sanitarie viene così assorbito da terapie destinate allo 0,1% della popolazione. È per questo necessario prevedere interventi che possano favorire una migliore presa in cura della patologia”.

In questo senso, la gestione della patologia può beneficiare in modo significativo di due strumenti complementari. Il primo è la diagnosi precoce, che permette di intervenire tempestivamente e di modificare in modo sostanziale la storia naturale della patologia. Accanto alla diagnosi precoce, un ruolo altrettanto importante è svolto dalla terapia nutrizionale con prodotti aproteici e dalla dieta ipoproteica supplementata con chetoanaloghi, terapie che si dimostrano opzioni efficaci e sostenibili nel percorso assistenziale dei pazienti con malattia renale cronica avanzata, in quanto generano benefici sia per la qualità di vita, sia per la sostenibilità economica del Ssn.

“L’utilizzo dei prodotti aproteici e della supplementazione con chetoanaloghi garantisce molteplici benefici clinici per le persone con malattia renale cronica, come ritardare l’inizio della dialisi, migliorare la sopravvivenza dei pazienti e aumentare gli anni di vita in buona salute. Inoltre, sotto il profilo economico, l’analisi dei costi reali dimostra che queste terapie garantiscono un ingente risparmio netto per il sistema sanitario, grazie proprio al ritardo dell’ingresso in dialisi”, ha spiegato Luca De Nicola, Presidente della Società Italiana di Nefrologia.

Loreto Gesualdo, Presidente Federazione delle Società Medico – Scientifiche Italiane – FISM, ha spiegato che “per i candidati al trapianto renale, che spesso sono pazienti fragili e con diverse comorbidità, la dieta ipoproteica supplementata con chetoanaloghi funge da terapia ponte, mantenendo il paziente metabolicamente stabile e idoneo all’intervento preemptive, ossia prima della dialisi. Ciò consente di guadagnare il tempo necessario per completare le valutazioni cliniche o reperire un donatore vivente, evitando il rischio di malnutrizione”.

La voce dei pazienti con malattia renale cronica

Ampio spazio è stato dato nel corso dell’incontro alle testimonianze dei pazienti. “La terapia nutrizionale con prodotti aproteici e la dieta ipoproteica supplementata con chetoanaloghi riportano molti aspetti favorevoli, ma richiedono un forte coinvolgimento delle persone affette da malattia renale cronica: è necessario promuovere la continuità assistenziale tra professionisti sanitari e pazienti all’interno del percorso di cura, così da favorire una maggiore aderenza alla terapia”, ha ricordato Giuseppe Vanacore, Presidente Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto – ANED.

L’iniziativa ha quindi confermato l’urgenza di agire per promuovere una maggiore consapevolezza in merito all’impatto della MRC, e al ruolo che diagnosi precoce, terapia nutrizionale con prodotti aproteici e dieta ipoproteica supplementata con chetoanaloghi possono ricoprire nel garantire una presa in carico più efficace e una migliore qualità di vita dei pazienti.