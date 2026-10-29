Halloween promossa dal pediatra: aiuta i bambini a sconfiggere l’isolamento

Ormai è conto alla rovescia per la notte di ‘dolcetto o scherzetto’. Ma se Halloween è un appuntamento imprescindibile per i più piccoli, non manca chi storce il naso rispetto a una festa ‘d’importazione’. Ebbene, al di là dei doverosi sequestri di materiali pericolosi, forse è utile riflettere su che cosa vuol dire la notte di zucche e fantasmi per i più piccoli.

“Fin dai primi anni 2000 sono favorevole alla festa di Halloween, perché serviva a stimolare la fantasia e a sconfiggere le paure dei bambini. Oggi però le cose sono cambiate: la notte del 31 ottobre aiuta i più piccoli a vincere l’isolamento”. Parola di Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria alla Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche United Campus of Malta, da sempre un po’ controcorrente su questi temi.

Un po’ di storia: l’arrivo di Halloween in Italia

In principio furono libri, film e telefilm (che oggi si chiamano serie tv). In questo modo scoprimmo la festa della ‘Vigilia di Ognissanti’ (All Hallows’ Eve). “Halloween – dice il pediatra a LaPresse – è stata per la generazione dei bambini di 25 anni fa un modo per avvicinarsi a tradizioni diverse e creare aggregazione. A distanza di un quarto di secolo, quei bambini oggi sono diventati genitori. Nel frattempo abbiamo visto che qualche dolcetto non influisce sullo stile di vita, sia in termini di obesità e sovrappeso, sia per il rischio di diabete. A fare la differenza non è una serata, ma lo stile di vita”.

La solitudine che minaccia i bambini

E adesso? “Halloween ormai è una festa consolidata, che fa parte delle nostre radici, proprio perché i genitori di oggi l’hanno celebrata a loro volta. E i nonni – dice il pediatra – sono i primi genitori ad aver portato i figli per negozi e abitazioni, mascherati da streghe e fantasmi. Insomma, questa festa è entrata nella nostra cultura collettiva. Ormai poi anche l’idea delle paure è scemata: si tratta di una festa di fine ottobre, utile a contrastare l’isolamento e la vita sedentaria”.

Con i primi freddi, infatti, ci si chiude in casa. E oggi alla tv si è sostituito lo schermo digitale. “Per fortuna arriva Halloween: i bambini escono, si muovono in gruppi, ridono, scherzano e per qualche ora si staccano da smartphone e pc“, riflette Farnetani.

Halloween antidoto all’overdose di schermi

“Rispetto a 25 anni fa c’è stata un’espansione dell’uso degli schemi e la ricerca ci ha mostrato gli effetti di questa overdose digitale. Nel frattempo – dice il pediatra – abbiamo visto che i tanto temuti ‘eccessi’ di Halloween non fanno ingreassare o venire la carie”. Insomma, abbiamo a portata di mano un antidoto alla sedentarietà e alle maratone sugli schermi.

“Ecco perché sono convinto che questa festa oggi sia ancora più preziosa: aiuta a combattere l’isolamento, che tanti danni ha fatto in pandemia, e a riscoprire i rapporti con gli altri”, conclude il pediatra.