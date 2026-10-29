De Giovanni tra storie di salute e malattia: “Ho paura di quella degli altri”

“Non temo per me, non riesco ad aver paura. Ho avuto un infarto abbastanza serio, però non ho mai avuto paura, nemmeno nell’imminenza della possibilità di non uscirne. Ho avuto, piuttosto, un sentimento di nostalgia del futuro, di quello che poteva succedere e che non avrei vissuto. Però le dico francamente che ho molta paura delle malattie degli altri, della sofferenza delle persone care. Quindi se mi chiede di quale malattia ho paura, io dico: di quella degli altri”. Non perde mai il sorriso lo scrittore Maurizio De Giovanni, parlando con LaPresse all’ospedale Cardarelli di Napoli, a margine della seconda edizione dell’Health Journalism Forum.

Maurizio De Giovanni e Raffaella Cesaroni

Il Cardarelli nel cuore

De Giovanni, ‘papà’ di personaggi indimenticabili come il commissario Ricciardi, Mina Settembre, Sara Morozzi, al Cardarelli è di casa, come ha raccontato dal palco a un folto e attento pubblico, analizzando il ‘valore del racconto nella percezione della salute’. E questo perché qualche tempo fa, proprio nel grande ospedale partenopeo, gli hanno diagnosticato, e ottimamente curato, un infarto. “Non farò mai un km per andare a curarmi altrove. Sono grato a questo posto che mi ha salvato la vita. E sono grato a un Paese che consente anche a chi non ha una carta di credito di essere curato”, ha scandito lo scrittore fra gli applausi.

Storie di salute e medicina, la ‘ricetta’ di De Giovanni

Quello di Maurizio De Giovanni con il mondo della medicina è un legame profondo, anche professionale. “Noi raccontiamo sempre la salute, perché se vogliamo entrare nel merito di un personaggio, scrivendo un romanzo o un racconto, non è prescindibile il rapporto del personaggio col proprio corpo e il proprio stato di salute. Se vuoi essere realistico – ci ha detto lo scrittore – devi raccontare questo intimo rapporto costante che tutti noi abbiamo con la salute. Perché una condizione di malessere, una malattia, ci cambia: cambia l’atteggiamento, il carattere, il modo di fare. Impatta su tutto, anche sui rapporti interpersonali. Quindi se vogliamo raccontare davvero qualcuno, prima ancora dei suoni, dei sapori, dei colori, prima ancora della musica noi dobbiamo raccontare come si sente un personaggio, come sta”.

La differenza tra “essere medico e fare il medico”

Nei lavori di De Giovanni la salute c’è, insieme a tante patologie, traumi, delitti, incubi, lutti. Ma ci sono anche figure indimenticabili di ‘camici bianchi’. “Dobbiamo distinguere tra essere un medico e fare il medico: secondo me – ci dice De Giovanni – è una distinzione fondamentale. Fare il medico significa esercitare una professione, cosa legittima e che permette di salvare molte vite. Ma essere un medico significa salvare le persone. Si è medici da sempre, ben prima di diventarlo. Significa esercitare 24 ore al giorno perché fa parte della tua natura, mantenere la schiena dritta, adattarsi alle nuove diagnostiche, ma senza perdere il senso del rapporto personale col malato”.

“Credo che questa differenza sia fondamentale: se racconto uno che fa il medico, racconto un personaggio, mentre se mi occupo di uno che è un medico, ne racconto un altro”. Come ci si documenta? “Io leggo, leggo molto. Poi ho la fortuna di avere un figlio medico, quindi ho una fonte privilegiata”, sorride con orgoglio De Giovanni. “È un ortopedico, ahimè: io speravo facesse il geriatra. Per dire, è uno che se dovesse pagare per fare questo mestiere, troverebbe i soldi. Quindi sono sono felice di poter raccontare questo mondo dall’interno”, afferma.

Il premio dall’ospedale ‘del cuore’

Nel corso dell’incontro, il direttore del Cardarelli, Antonio D’Amore, ha consegnato un premio speciale a De Giovanni, per ringraziarlo per il suo impegno nell’accorciare le distanze fra il suo ospedale ‘del cuore’ e i cittadini di Napoli. “Lo metterò davanti ai Nastri d’Argento”, ha assicurato lo scrittore con un sorriso, prima di ricordare ai medici in sala il potere dell’ascolto e dell’empatia di fronte alle “fragilità dei malati”. Infine, rivolgendosi ai giornalisti presenti, ha sottolineato l’importanza di “informare in maniera corretta i cittadini”. Un antidoto potente, in grado di “sconfiggere i ciarlatani” che pullulano anche sul web.