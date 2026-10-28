Milano, droni consegnano provette urgenti al Niguarda: il video

I droni possono velocizzare il soccorso e i trasporti di materiali leggeri nel mondo della salute. Ne sono convinti all’Ospedale Niguarda di Milano, che sta sperimentando questa soluzione innovativa, eredità dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il progetto sui ‘droni per la salute’ in ospedale è stato avviato grazie ai partner tecnologici Impianti Spa e STRADAai. La tecnologia ha già permesso di azzerare le distanze in molti processi dell’assistenza sanitaria. Quello che finora sembrava impossibile ridurre era il tempo impiegato per il trasporto di materiale come provette per le analisi, campioni di tessuto biologico da studiare, farmaci o di materiali sanitari critici. Il drone a guida remota viene attivato e controllato da piloti professionisti che seguono ogni passaggio dal Command Center, attraverso la modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight, ovvero “oltre la linea di vista”). Una volta che il velivolo è arrivato a destinazione, il campione biologico può essere subito prelevato e utilizzato nel reparto a cui era destinato. Il tutto in pochi minuti.