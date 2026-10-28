Artrosi, verso una cura per rigenerare la cartilagine: che cosa sappiamo

Buone notizie dalla ricerca contro l’artrosi. Un team di scienziati di Stanford ha individuato un metodo innovativo per rigenerare la cartilagine nelle articolazioni del ginocchio soggette a invecchiamento. Il tutto bloccando una proteina i cui livelli aumentano con l’età. Questo approccio, testato con successo nei topi, non solo ha invertito la perdita di cartilagine che si verifica naturalmente negli animali più anziani, ma ha anche protetto i topi dall’artrite per lesioni al ginocchio analoghe alla rottura del crociato anteriore nell’uomo. Una scoperta interessante, che apre la strada a una nuova cura ad hoc per vittime di traumi, ma anche persone alle prese con malanni legati all’età.

Ma che cosa hanno dimostrato i ricercatori Usa? “Si tratta di un nuovo metodo per rigenerare i tessuti adulti, che offre prospettive cliniche significative per il trattamento dell’artrite, dovuta all’invecchiamento o a lesioni traumatiche”, ha affermato Helen Blau, docente di microbiologia e immunologia e responsabile del Baxter Laboratory for Stem Cell Biology . “Eravamo alla ricerca di cellule staminali, ma è evidente che non sono coinvolte. È un risultato davvero entusiasmante”, ha aggiunto.

A che punto è la ricerca contro l’artrosi

I risultati, descritti in uno studio su ‘Science’, si sono dimostrati promettenti anche su tessuti umani: campioni di cartilagine prelevati durante interventi di protesi al ginocchio hanno risposto al trattamento iniziando a produrre cartilagine nuova e funzionale.

Nel complesso dunque questi risultati suggeriscono che la cartilagine danneggiata dall’invecchiamento o dall’artrite possieda una capacità di riparazione superiore a quanto ritenuto finora. Se questa strategia dovesse rivelarsi efficace anche nell’uomo, i ricercatori ritengono che potrebbe portare allo sviluppo di un farmaco – somministrabile per via orale o tramite iniezione – in grado di rigenerare la cartilagine, riducendo così la necessità di interventi chirurgici di sostituzione dell’articolazione del ginocchio o dell’anca.

Affrontare il danno alla base dell’osteoartrite

L’osteoartrite è una malattia articolare degenerativa in cui la cartilagine si deteriora gradualmente, rendendo le articolazioni dolorose, gonfie e sempre più difficili da muovere. Questa patologia colpisce circa un adulto su cinque soltanto negli Stati Uniti, con costi diretti stimati in circa 65 miliardi di dollari l’anno.

Oggi i trattamenti si concentrano principalmente sul controllo del dolore e degli altri sintomi. Quando la malattia raggiunge uno stadio avanzato, la sostituzione chirurgica dell’articolazione danneggiata può rappresentare l’unica opzione percorribile. Al momento, infatti, non esiste alcun farmaco in grado di rallentare o invertire in modo affidabile il processo dell’osteoartrite.

La proteina chiave

Lo studio condotto da Stanford Medicine si è concentrato su una proteina chiamata 15-PGDH. I ricercatori l’hanno definita “gerozima“, termine che indica enzimi la cui concentrazione aumenta con l’età e che contribuiscono alla progressiva perdita di funzionalità dei tessuti.

Precedenti ricerche dello stesso gruppo avevano dimostrato che la 15-PGDH funge da importante regolatore dell’invecchiamento in diversi tessuti. Bloccare questa proteina, tramite una piccola molecola ‘stop’, ha portato a un aumento della massa muscolare e della resistenza nei topi anziani. Al contrario, l’aumento dei livelli di 15-PGDH negli animali giovani ha causato atrofia e indebolimento muscolare. Non solo: la proteina è stata associata anche alla rigenerazione di cellule ossee, nervose ed ematiche.

In molti di questi tessuti il processo di guarigione dipende dalla capacità delle cellule staminali specifiche del tessuto di moltiplicarsi e differenziarsi in cellule specializzate. La cartilagine, tuttavia, ha mostrato un comportamento differente. Anziché fare affidamento sulle staminali, i condrociti hanno modificato i propri modelli di attività genica, orientandosi verso uno stato più giovane.

A che punto è la ricerca: dal topo all’uomo

Il team ha analizzaro la cartilagine rimossa da persone sottoposte a intervento di protesi totale di ginocchio. Dopo una settimana di trattamento, il tessuto presentava un minor numero di cellule responsabili della degradazione della cartilagine e una ridotta attività dei geni associati alla sua disgregazione. Non solo: anche i campioni hanno iniziato a generare nuova cartilagine articolare.

“Il meccanismo è davvero sorprendente e ha cambiato radicalmente la nostra prospettiva sulla rigenerazione tissutale”, ha affermato Nidhi Bhutani, professoressa associata di Stanford e autrice della ricerca. “È evidente che un’ampia riserva di cellule già presenti nella cartilagine sta modificando i propri modelli di espressione genica. Puntando su queste cellule, potremmo ottenere un impatto clinico più significativo”.

E adesso? “Gli studi clinici di fase 1 su un inibitore della 15-PGDH, condotti per il trattamento della debolezza muscolare, hanno dimostrato che la sostanza è sicura e attiva in volontari sani. Auspichiamo che venga presto avviata una sperimentazione analoga per verificarne l’efficacia nella rigenerazione della cartilagine”, ha concluso Blau.