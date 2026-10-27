Home > Salute > Calcoli alla colecisti, chi è più a rischio e quando serve l’intervento

La colecisti è una condizione diffusa ma spesso asintomatica: come viene e quando ricorrere alla chirurgia

Sovrappeso, età superiore ai 50 anni e sesso femminile sono tra i principali fattori associati alla calcolosi della colecisti, una condizione molto diffusa che non richiede necessariamente un intervento chirurgico. Nella maggior parte dei casi, infatti, i calcoli possono rimanere silenti, senza provocare sintomi o conseguenze. “A fare la differenza è soprattutto la comparsa delle coliche biliari, che rappresentano il principale segnale per valutare la necessità di un trattamento chirurgico”. A spiegarlo a LaSalute di LaPresse è Felice Giuliante, primario dell’Unità operativa complessa della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ordinario di Chirurgia della stessa università.

Chi è più a rischio

Tra le categorie più esposte ci sono “i pazienti con anemie emolitiche, mentre un altro fattore da considerare è la predisposizione familiare, legata a cause metaboliche”, chiarisce l’esperto.

Particolare attenzione va prestata anche alle situazioni che comportano un dimagrimento importante e rapido. “Una perdita di peso di diversi chili in un periodo relativamente breve può essere una concausa della comparsa di calcoli alla colecisti”, sottolinea lo specialista. Una condizione che può riguardare, per esempio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva o chi perde peso in seguito a trattamenti specifici.

Tra questi ultimi rientrano anche i farmaci che inducono un calo ponderale, il cui impiego sempre più diffuso può contribuire ad aumentare la frequenza del problema. Occhio anche al digiuno prolungato. “Quando la colecisti non si svuota regolarmente durante i pasti, la bile può ristagnare, favorendo la formazione dei precipitati da cui originano i calcoli”.

Come si formano i calcoli alla colecisti

La bile è un liquido prodotto dal fegato e raccolto nella colecisti, dalla quale viene rilasciato durante i pasti per contribuire alla digestione dei grassi. Quando il suo equilibrio chimico si altera, alcune sostanze possono precipitare e aggregarsi, dando così origine ai calcoli.

“I calcoli si formano perché la bile, che è un liquido normalmente caratterizzato da una composizione equilibrata tra sali minerali e acqua, diventa sovrasatura. Di conseguenza, alcune componenti della bile precipitano e formano degli aggregati”, spiega Giuliante. A partire da questi aggregati possono svilupparsi calcoli di diversa composizione, tra cui quelli costituiti da colesterolo o contenenti sali di calcio.

“È come una soluzione in cui il soluto è presente in quantità superiore a quella che il solvente riesce a sciogliere: se mettiamo due cucchiaini di zucchero in un caffè, lo zucchero non si scioglie completamente, ma rimane sul fondo. Quella è una soluzione sovrasatura, che lascia dei precipitati. Questi diventano il nucleo attorno al quale si formano i calcoli”.

Le opzioni terapeutiche

Le possibilità di trattamento dipendono dalle caratteristiche dei calcoli e dalla presenza di sintomi. Esistono terapie farmacologiche a base di acido ursodesossicolico, utilizzabili in casi selezionati, per esempio in presenza di calcoli di piccole dimensioni e non calcifici.

Ma “i risultati a distanza di questa terapia sono deludenti perché, prima di tutto, richiede trattamenti molto prolungati e, inoltre, la percentuale di recidiva dopo l’eventuale dissoluzione dei calcoli è del 100%”, sostiene Giuliante. Quando è necessario intervenire, il trattamento di riferimento è la colecistectomia, cioè l’asportazione chirurgica della colecisti.

Questo, però, non significa che ogni calcolo debba essere rimosso. “La calcolosi della colecisti è talmente prevalente nella popolazione, che la maggior parte dei casi riguarda calcoli silenti, asintomatici, che non richiedono necessariamente l’intervento di colecistectomia. È quindi sbagliato ritenere che il riscontro di calcoli alla colecisti sia di per sé un’indicazione all’intervento chirurgico: questo è scorretto. Il passaggio non è automatico, ma dipende dalla comparsa di sintomi”, chiarisce il chirurgo.

Quando è necessario operare

Il sintomo che più chiaramente orienta verso l’intervento è la colica biliare. Non tutti i disturbi digestivi, invece, sono necessariamente riconducibili alla presenza dei calcoli. “I disturbi correlati con certezza ai calcoli alla colecisti sono le coliche biliari. Non dispepsia, meteorismo e digestione lenta, che possono coincidere con la presenza dei calcoli senza dipendere da questi”, precisa Giuliante.

La distinzione è importante anche per evitare interventi che potrebbero non risolvere il problema del paziente. Se la colecisti viene asportata in assenza di sintomi attribuibili ai calcoli, infatti, i disturbi potrebbero persistere anche dopo l’operazione.

Diverso è il caso in cui siano presenti coliche biliari associate ai calcoli. “In questi casi – conclude l’esperto – l’adattamento all’assenza della colecisti dopo l’intervento è pressoché totale: il paziente sta bene, non ha più coliche e, soprattutto, non risente dell’assenza della colecisti”.