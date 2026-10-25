Funghi belli e mortali, tutti i sintomi di un’epidemia stagionale

Ci sono anche allucinazioni e sintomi neurologici fra le possibili conseguenze del consumo di funghi velenosi. Il focus del tossicologo Sitox

Genova, Siena, Arezzo, Grosseto: con l’autunno e le prime piogge è già iniziata quella che gli esperti definiscono “una vera e propria epidemia, che i Pronto Soccorso e i Centri Antiveleni si trovano a gestire ogni anno: le intossicazioni da funghi, alcune delle quali, purtroppo, mortali”. Il monito arriva da Riccardo Giossi, membro della Società Italiana di Tossicologia Sitox e dirigente medico presso il Centro Antiveleni e Farmacologia Clinica del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, che sul blog della Sitox analizza questo fenomeno tipico del nostro Paese, ma anche tutti i sintomi provocati dai funghi, da quelli intestinali a quelli ‘da sballo’.

Le sindromi delle intossicazioni da funghi, occhio all’orologio

Le conseguenze delle intossicazioni da funghi possono essere gravi. “Alcuni funghi si associano a specifiche sindromi cliniche, caratterizzate da sintomi ben definiti che, in alcuni casi, possono evolvere verso esiti fatali o danni permanenti, dice l’esperto, che accende i riflettori sul tempo trascorso tra l’ingestione dei funghi e la comparsa dei sintomi. “Distinguiamo tra sindromi a breve e lunga latenza. Le sindromi a breve latenza sono caratterizzate dall’esordio dei sintomi entro 6 ore dal pasto di funghi e, per quanto possano presentarsi con sintomi importanti, sono in genere benigne e non pongono a rischio di vita il paziente. Le sindromi a lunga latenza hanno comparsa dei sintomi oltre le 6 ore dal pasto e sono invece più preoccupanti in quanto possono essere associate all’ingestione di specie di funghi potenzialmente letali”, puntualizza Giossi.

“Tra le sindromi a breve latenza la più comune è la sindrome resinoide: i funghi non sono così facili da digerire, soprattutto se mangiati crudi o in abbondanza. Alcune persone, anche se abituate a mangiarli, possono manifestare intenso vomito e dolori addominali poco dopo l’ingestione di funghi mangerecci, come i porcini. Fortunatamente questa sindrome, per quanto spiacevole, può guarire in poche ore da sola o con un trattamento medico sintomatico”, rassicura il tossicologo Sitox.

Occhio ai funghi commestibili solo se cotti

Sintomi simili possono essere causati anche da funghi edibili mal conservati, oppure cucinati in modo non adeguato. “Alcuni funghi sono commestibili a condizione che subiscano un trattamento termico, poiché contengono delle tossine termolabili: da crudi sono tossici, da cotti sono buoni”, spiega l’esperto. Un esempio è quello del chiodino (Armillaria mellea), “che necessita di una adeguata prebollitura con eliminazione dell’acqua prima della cottura finale per eliminare le tossine per poter essere gustato in sicurezza”.

Funghi cotti in padella Photo by: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa/AP Images

Il ‘fungo degli gnomi’ e la sindrome panterinica

Un’altra sindrome a breve latenza, “nella maggior parte dei casi ad esito favorevole in seguito a un adeguato trattamento”, è quella causata dall’Amanita muscaria, il classico ‘fungo degli gnomi’ “caratterizzato dal cappello rosso punteggiato di bianco, dal gambo bianco dotato di anello e dalla volva, una sorta di sacchetto a forma di uovo da cui questo genere di funghi si sviluppano. L’Amanita muscaria provoca la sindrome panterinica, che prende il nome dalla parente Amanita pantherina, caratterizzata da manifestazioni anticolinergiche: alterazioni dello stato mentale, formicolio, sensazione di depersonalizzazione, allucinazioni, movimenti non coordinati, spasmi e talvolta iniziali nausea, vomito e dolori addominali”, spiega Giossi.

Proprio la componente neurotossica, soprattutto quella allucinatoria, ha fatto sì che l’Amanita muscaria venisse ricercata anche a scopo di abuso, dice lo specialista.

Amanita muscaria Photo by: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture-alliance/dpa/AP Images

Funghi mortali, non solo l’Amanita

Analisi a parte per l’Amanita phalloides. “Questo fungo – avverte Giossi – è uno dei principali responsabili di intossicazioni a lunga latenza con esito infausto. Contiene amanitine, delle sostanze responsabili di gravi danni alle cellule del fegato, che causano una grave epatite. La sindrome falloidea, dal nome del fungo, si caratterizza per una fase iniziale asintomatica a cui segue la comparsa di una forte diarrea a esordio tardivo, dopo 6 ore dall’ingestione dei funghi”.

In Pronto Soccorso l’intervento “deve essere rapido e aggressivo perché, se l’epatite non regredisce, l’unica opzione per salvare la vita al paziente rimane il trapianto di fegato. Si interviene quindi con una lavanda gastrica per rimuovere eventuali residui di fungo, e con la somministrazione di carbone vegetale attivato a dosi ripetute, per ridurre il riassorbimento intestinale delle tossine eliminate con la bile. È inoltre necessario reintegrare le perdite di liquidi ed elettroliti per sostenere le funzioni dell’organismo e favorire ulteriormente l’eliminazione urinaria delle amanitine. Infine si utilizzano farmaci epatoprotettori”, chiarisce il tossicologo Sitox.

Attenzione: la sindrome falloidea “non è causata dalla sola Amanita phalloides, anche altri funghi, come la Galerina o le microlepiote possono esserne responsabili”.

Il messaggio del tossicologo

Se la raccolta di funghi in determinate zone d’Italia richiede il possesso di patentino ad hoc, la cosa più importante è una sola, dice il tossicologo: farlo con consapevolezza. “Un errore di valutazione potrebbe infatti costare la vita a noi o ai nostri cari. Per questo, se raccogliamo dei funghi e vogliamo portarli in tavola, è fondamentale rivolgersi all’Ispettorato Micologico. Si tratta di un servizio delle Aziende sanitarie locali, gratuito e aperto a tutti i cittadini, dove un micologo può esaminare i funghi raccolti, identificarne e stabilirne la commestibilità; ma soprattutto, può riconoscere proprio quelli che potrebbero costarci la vita”, conclude.