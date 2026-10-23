Home > Salute > Influenza: è tempo di vaccino, la campagna tra dubbi e risposte chiare

Ma quest’anno l’influenza gira? E il vaccino dell’anno scorso vale ancora? Sono solo alcune delle domande degli italiani su un malanno tipico della stagione fredda e sulla sua prevenzione. Dubbi che, se restano senza risposta, potrebbero allontanare dalla vaccinazione. Punta proprio a rispondere ad alcune delle domande più comuni sul vaccino anti-influenza la nuova campagna di comunicazione voluta dal ministero della Salute, in onda da oggi su radio, tv Rai e sui canali social del dicastero.

Lo spot

Se l’esitazione vaccinale preoccupa, ‘Il vaccino: la riposta che ti protegge’ punta a promuovere la vaccinazione come principale strumento di prevenzione dell’influenza stagionale e delle sue possibili complicanze. Attraverso colori pop, un montaggio serrato e un’inquadratura in soggettiva, il nuovo spot mette a confronto le domande di cittadini di ogni età con una risposta chiara e comprensibile del medico, chiamato a dipanare dubbi su sicurezza, efficacia e modalità di somministrazione della vaccinazione antinfluenzale.

L’indagine sugli italiani tra influenza e vaccini

Ma cosa pensano gli italiani su influenza e vaccinazione? Stando a un’indagine dell’Istituto Demopolis sulla vaccinazione influenzale – condotta per conto del ministero della Salute – il 40% degli intervistati dichiara di aver iniziato negli ultimi 3-4 anni a informarsi di più sulla salute. Se interpellati sulla vaccinazione antinfluenzale, il 48% degli intervistati dice che vorrebbe saperne di più sull’effettiva protezione dal virus, il 44% vorrebbe conoscere l’efficacia del vaccino nel limitare possibili complicanze dell’influenza e il 33% l’eventuale incidenza di eventi avversi. Sempre secondo l’indagine, 8 italiani su 10 considerano medici specialisti e di medicina generale i riferimenti di fiducia in tema di vaccinazione.

L’invito di Schillaci e il pensiero ai fragili e alla salute delle comunità

“Vaccinarsi contro l’influenza è un gesto di protezione per sé e per gli altri, soprattutto per chi è più fragile”, sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Invito i cittadini e, in particolare, gli anziani, le persone con patologie croniche e quanti sono più esposti al rischio di complicanze ad aderire alla campagna vaccinale. La prevenzione è un impegno che si rinnova ogni anno: con la vaccinazione possiamo contribuire a tutelare la salute delle persone e delle nostre comunità”.

“La nostra responsabilità, come Istituzioni, è duplice: rendere la prevenzione concretamente accessibile e garantire ai cittadini gli strumenti per comprenderne il valore. Significa proteggere soprattutto chi è più vulnerabile, rafforzare la fiducia nella scienza e costruire un sistema di informazione sanitaria capace di rispondere alle domande delle persone, ovunque esse cerchino le proprie risposte, anche nei nuovi ambienti digitali”, evidenzia poi il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.

Chi dovrebbe vaccinarsi?

La vaccinazione è offerta gratuitamente alle persone individuate dalle raccomandazioni nazionali, con particolare attenzione ai più esposti al rischio di complicanze. Quindi alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. È raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni.

Il vaccino è comunque indicato “per quanti desiderino evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico”, ricorda il ministero. Poiché i virus dell’influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta ogni anno. Una sola dose è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dei bambini al di sotto dei 9 anni, mai vaccinati in precedenza, a cui si raccomandano due dosi da somministrare a distanza di almeno quattro settimane.