Il Papa e il no al viaggio ad Assisi, l’analisi dell’oncologo e l’incognita Perù

“È giusto essere prudenti dopo un intervento chirurgico come quello cui è stato sottoposto Papa Leone XIV martedì 13 ottobre”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom, dopo che Luigi Carbone e Stefano Margaritora hanno fatto sapere che, nonostante la radiografia del torace di controllo abbia confermato “l’ottimo andamento del decorso post-operatorio”, al Papa è stato sconsigliato a scopo precauzionale il viaggio in elicottero previsto il 27 ottobre per Assisi. Dunque solo due settimane dopo l’operazione perfettamente riuscita al Policlinico Gemelli.

Papa Leone XIV, comunica il Vaticano, seguirà il consiglio dei medici. Ma cosa dicono le linee guida? “In effetti – risponde Cinieri – non c’è una linea guida su questo aspetto specifico, ma il consiglio del chirurgo toracico è improntato a una precauzione comprensibile. D’altra parte in elicottero, più dell’altitudine, gli scossoni possono essere un problema. Ma se proseguiamo su questo ragionamento, devo ribadire che in genere prima di 20-30 giorni si sconsigliano anche i viaggi aerei”.

Se, dunque, il 27 ottobre Papa Leone non andrà ad Assisi, per Cinieri “è improbabile che possa partire il 6 novembre per il Perù. Tra l’altro in questo viaggio erano incluse anche ‘tappe’ in elicottero e diversi voli interni. In Perù c’è il problema dell’altitudine: ci sono stato – racconta l’oncologo – e in alcuni alberghi consegnano ai turisti la bomboletta di ossigeno. A determinate altitudini manca proprio l’aria. Ecco perché il mio suggerimento sarebbe quello di spostare di qualche giorno la partenza”. Al momento comunque il viaggio in Perù è confermato: come sempre sarà il Pontefice a decidere.