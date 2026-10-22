Prevenzione: il FrecciaRosa fa tappa a Scalo San Lorenzo per screening gratuiti

FrecciaRosa torna a Roma, negli spazi di FS Logistix allo Scalo San Lorenzo, con una giornata dedicata alla prevenzione. L’appuntamento è per oggi, 22 ottobre, in viale dello Scalo San Lorenzo 16, dove è possibile accedere gratuitamente a screening e prestazioni sanitarie. La tappa romana, arrivata quest’anno alla terza edizione, si inserisce nella campagna promossa da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS e rinnova il coinvolgimento di ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma, portando la prevenzione negli spazi dell’hub logistico. L’iniziativa prosegue l’esperienza delle precedenti edizioni: dal 2024, presso lo Scalo San Lorenzo, sono state erogate oltre 600 prestazioni gratuite.Nello specifico saranno disponibili: Pap test/HPV test (dai 25 ai 64 anni per i residenti nel bacino di competenza della ASL Roma 1); vaccinazione HPV (gratuita per ragazzi e ragazze nella fascia 11-26 anni senza distinzione rispetto a residenza e domicilio); mammografie (donne dai 50 ai 74 anni residenti nell’area dell’ASL Roma 1, con prenotazione); ritiro kit colon retto (uomini e donne dai 50 ai 74 anni); vaccinazione antinfluenzale e screening HCV. FrecciaRosa, giunta alla sedicesima edizione, porta per tutto il mese di ottobre informazione e consulenze gratuite sulla prevenzione oncologica a bordo di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia, con il supporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica. “È un iniziativa importantissima. Siamo al terzo anno e ogni anno si arricchisce sempre di più. Nelle due edizioni precedenti noi siamo riusciti ad avvicinare tantissime persone, soprattutto giovani, perché qui a San Lorenzo, oltre a essere una sede molto importante per FS Logistix, è vicina all’università e quindi ovviamente è vicina a tante studentesse e a tanti studenti”, ha commentato a margine l’amministratrice delegata di FS Logistix, Sabrina De Filippis. “Nelle due edizioni precedenti siamo riusciti a erogare circa 600 prestazioni e con i social a interagire con circa 25.000 contatti. Questo vuol dire che è un iniziativa di successo, perché è molto vicina a quelli che sono i bisogni delle comunità”, ha aggiunto. “16 anni di Frecciarossa e già da qualche anno il Frecciarossa non si svolge soltanto a bordo dei treni con le consulenze gratuite per tutte le persone, donne prevalentemente, ma anche uomini”, spiega a sua volta Adriana Bonifacino, fondatrice della Fondazione ‘IncontraDonna’. “Scendiamo a terra, grazie alla collaborazione con Ferrovie dello Stato, con le ASL e con l’Università Sapienza, proprio per offrire gratuitamente tutti gli screening, per riportare le persone nel Sistema Sanitario Nazionale”, conclude.