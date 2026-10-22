Ora solare, gli effetti sul riposo: la verità dei dottori anti-bufale 

Con il ritorno all’ora solare si dorme un’ora in più, ma il cambiamento può avere effetti sul riposo e sui ritmi biologici. Quanto sono rilevanti questi disturbi e chi rischia maggiormente di risentirne? A rispondere sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici), a ridosso del cambio dell’ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Gli studi sul rapporto tra cambio d’ora e sonno non consentono, al momento, di arrivare a conclusioni definitive. Le ricerche mostrano che il passaggio dall’ora legale a quella solare può aumentare temporaneamente la durata del riposo. In uno studio, infatti, le persone hanno dormito significativamente di più nel breve periodo dopo aver guadagnato un’ora di sonno. Nello stesso intervallo, i ricoveri ospedalieri sono diminuiti per quattro giorni, con una riduzione di quelli per malattie cardiovascolari pari a dieci unità per milione di abitanti.

Non è detto, però, che il passaggio all’ora solare sia privo di conseguenze. Il cambiamento può interferire con il ritmo circadiano, il meccanismo biologico che regola l’alternanza tra sonno e veglia. Un’analisi condotta su 30.097 persone tra i 45 e gli 85 anni ha confrontato i disturbi del sonno rilevati in diverse stagioni e periodi dell’anno, riscontrando differenze minime.

A risentirne maggiormente possono essere adolescenti, nottambuli e lavoratori che iniziano la giornata molto presto. Anche i bambini potrebbero essere interessati dagli effetti del cambio d’ora: con il tramonto più tardivo tendono ad andare a letto più tardi, senza riuscire necessariamente a recuperare il sonno al mattino. Alcuni studi ipotizzano conseguenze sulla durata del riposo e sul rendimento scolastico, ma le evidenze sono controverse e altre ricerche ridimensionano l’impatto del sonno sulle capacità cognitive e sulla crescita.

Ma il cambio d’ora fa male alla salute? Il cambiamento ha certamente un effetto sul sonno, ma è più difficile stabilire quanto le alterazioni osservate incidano concretamente sulla salute. Le evidenze disponibili suggeriscono comunque che gli eventuali disturbi legati al cambio d’ora siano transitori e tendano a regredire in poco tempo.

Per limitare le difficoltà, è possibile adottare alcuni accorgimenti già nei giorni precedenti al cambio. Il primo è mantenere una routine regolare, andando a letto e alzandosi possibilmente alla stessa ora, anche nei fine settimana. È consigliabile consumare pasti leggeri la sera, almeno tre ore prima di coricarsi, evitando caffeina e alcolici. Meglio inoltre limitare l’uso di dispositivi elettronici nell’ora precedente al sonno e praticare attività fisica con regolarità.

Anche l’ambiente in cui si dorme può fare la differenza: la camera dovrebbe essere tranquilla, buia e fresca, con una temperatura confortevole. Chi è particolarmente sensibile ai rumori può ricorrere ai tappi per le orecchie.