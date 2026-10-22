Cure palliative, ecco chi sono i primi 4 specialisti d’Italia

Angela Iurlaro, Stefania Cartesio, Marco Specchia e Edoardo Varratta sono i primi specialisti in Medicina e Cure Palliative dell’Università Cattolica

Il 20 ottobre nella Sede di Roma dell’Università Cattolica si è tenuta la prima cerimonia di specializzazione per la Scuola in Medicina e Cure Palliative. Angela Iurlaro, Stefania Cartesio, Marco Specchia e Edoardo Varratta sono infatti i primi quattro specialisti in Medicina e Cure Palliative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del nostro Paese.

A guidarli nella formazione Graziano Onder, Ordinario in Medicina Interna e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative. “In una medicina sempre più specialistica e tecnologica, in cui un medico può operare un paziente a chilometri di distanza senza un contatto diretto con il paziente, le cure palliative richiamano il valore della dimensione umana della cura”, ha detto il professore.

Valorizzare le cure palliative nell’era dell’AI

“Ascoltare il paziente, condividere con lui le scelte, dare priorità alla qualità della vita e coinvolgere la famiglia nel percorso di cura: sono questi i principi che trasmettiamo ai nostri specializzandi, mettendo sempre la persona al centro”, ha ricordato Onder.

“Il diploma dei primi specialisti in Cure Palliative in Italia rappresenta un passo importante verso un cambiamento culturale e una piena valorizzazione delle cure palliative nel Servizio sanitario nazionale”.

La testimonianza

“Il percorso di specializzazione, svolto tra un grande ospedale universitario e i servizi territoriali, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita clinica e scientifica, permettendo di sviluppare competenze nella gestione dei sintomi, nella comunicazione e nel lavoro in équipe multiprofessionale”, ha detto Angela Iurlaro al termine della cerimonia. Al centro della formazione la complessità clinica, assistenziale e relazionale, “superando un approccio centrato sulla singola patologia o sul singolo organo. Un percorso specifico e strutturato, che forma specialisti della complessità, sempre più necessari per rispondere in maniera appropriata ai bisogni multidimensionali dei pazienti e delle loro famiglie”, ha aggiunto.

La storia della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative

La Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative nasce all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2022. Il programma di quattro anni prevede attività formative multidisciplinari in numerosi reparti e nei servizi del Policlinico Gemelli e degli altri ospedali all’interno della rete formativa.

Obiettivo, far acquisire agli specializzandi conoscenze e competenze trasversali, con particolare riguardo alle malattie cronico-degenerative e oncologiche, soprattutto nelle fasi più avanzate, con grande attenzione ai temi della comunicazione e della relazione tra medico, paziente, caregiver e famiglie.