Health Journalism Forum a Napoli, tutte le sfide di raccontare la salute nell’era dell’AI

Un grande ospedale di Napoli, il Cardarelli, ospiterà il 29 ottobre la seconda edizione dell’Health Journalism Forum, l’iniziativa promossa da Social Reporters e dedicata al rapporto tra salute, informazione e responsabilità della comunicazione. Dopo la prima edizione a Roma, l’intenzione è quella di portare il confronto tra giornalisti, medici, istituzioni, associazioni ed editori direttamente nei luoghi in cui ricerca, cura, accesso ai servizi e rapporto con i cittadini diventano esperienza concreta.

Al centro della giornata, le trasformazioni dell’informazione sanitaria nell’era dell’AI: dalla crisi di fiducia nelle fonti alla circolazione di fake news, dall’impatto dei social e della creator economy alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, fino all’accesso alle cure, ai nuovi linguaggi per parlare alle generazioni più giovani e all’ingresso, appunto, dell’intelligenza artificiale nelle redazioni.

Gli obiettivi della II edizione dell’Health Journalism Forum

Come spiega Ilario Vallifuoco, ideatore dell’Health Journalism Forum e Ceo di Social Reporters, “con questa seconda edizione vogliamo rafforzare il dialogo tra il mondo della sanità, della ricerca, delle istituzioni e dell’informazione. Troppo spesso il dibattito sulla salute rimane confinato tra gli addetti ai lavori, mentre riguarda da vicino la vita di ciascuno di noi”.

“Crediamo sia necessario aprire questo confronto, rendere accessibili conoscenze e temi complessi e avvicinare i cittadini a un sistema che non sempre è facile comprendere. Il giornalismo e la comunicazione hanno in questo una responsabilità fondamentale: costruire un’informazione sanitaria rigorosa, chiara e capace di generare fiducia”, puntualizza Vallifuoco.

Il Forum ha il patrocinio della Commissione europea – Rappresentanza in Italia e del Parlamento europeo – Ufficio in Italia, della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti.

Maurizio de Giovanni e il racconto della salute

Fra i protagonisti, lo scrittore Maurizio de Giovanni, che porterà al Forum la voce della letteratura con un intervento dal titolo ‘Il valore del racconto nella percezione della salute’. Un contributo che vuole esplorare il potere delle storie nel dare forma all’esperienza della malattia, della cura e della fragilità umana.

Dalle fake news al futuro del Ssn

Fra i temi dell’Health Journalism Forum non può mancare la sfida delle fake news, tra autorevolezza delle fonti e nuovi meccanismi di costruzione della fiducia. Gli organizzatori annunciano la partecipazione di Matteo Bassetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Genova, da tempo impegnato sui social per la diffusione di una corretta informazione.

Particolare rilievo avrà la sessione speciale dedicata ai 30 anni di Fondazione Gimbe, con il presidente Nino Cartabellotta. Un momento per riflettere sul rapporto tra ricerca scientifica, istituzioni, professionisti, media e cittadini, in una fase in cui la crescente disponibilità di informazioni non si traduce necessariamente in una maggiore capacità di orientarsi.

Dalla qualità dell’informazione il confronto si allargherà a una delle questioni più attuali del dibattito sulla sanità pubblica: sostenibilità e universalismo del Ssn. Ne discuteranno, fra gli altri, Walter Ricciardi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva.

Giovani, prevenzione e nuovi linguaggi della salute

Nel pomeriggio l’attenzione dei relatori dell’Health Journalism Forum si sposterà sul rapporto tra giovani, prevenzione e nuovi linguaggi della salute. Ma anche sull’accesso alle cure e le disuguaglianze sanitarie nell’era dell’innovazione, con – fra gli altri – Annamaria Colao della Cattedra Unesco Università Federico II di Napoli e Adriana Bonifacino di Fondazione IncontraDonna.

A chiudere i lavori, il confronto sull’intelligenza artificiale e il futuro dell’informazione sanitaria.