Violenze a Milano non per il pane ma per le griffe: il senso di impunità dei giovanissimi senza limiti

Se le violenze e le devastazioni di questo fine settimana a Milano, Torino e Bologna hanno coinvolto folle di giovanissimi, non dimentichiamo che “le battaglie non erano per il pane, ma per oggetti di marca e simboli di status sociale. Il tema allora è prendere ciò che si desidera, senza accettare le regole. Così la protesta diventa un’azione di trasgressione opportunistica, dove si agisce per ottenere un bene personale senza pagarlo“. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, analizzando quello che è stato ribattezzato dalla stampa il ‘sacco di Milano’.

Un’esplosione di violenza e devastazione che “si inserisce in una logica di intolleranza ai limiti e di scarsa considerazione delle conseguenze. Insomma, questi modelli sempre più aggressivi vengono vissuti come cose quasi normali: in gruppo vengono superati tutti i concetti di limite”, riflette lo psichiatra. “Il tutto mentre le immagini diffuse da tv e social trasmettono il senso di esaltazione quasi animalesco dei giovani alle prese con le forze dell’ordine”.

In gruppo il senso di responsabilità sfuma nell’impunità

Mencacci evidenzia la “riduzione del senso di responsabilità legato alla violenza di gruppo, in cui sembra che nessuno mai sia chiamato a rispondere delle proprie azioni. La percezione di impunità di questi ragazzi colpisce, ma colpisce anche la ricerca di autoaffermazione, che si manifesta con la capacità di infrangere le regole”.

Come rispondere a queste manifestazioni, che hanno lasciato il segno a Milano, ma anche Torino e Bologna, con vetrine distrutte e negozi depredati? “Ci troviamo di fronte a tanti, tantissimi giovani che hanno una ridottissima capacità di tollerare i limiti e una scarsissima considerazione delle conseguenze di queste azioni. Questo è il tema: l’impunità“.

La spettacolarizzazione delle violenze

Inoltre non dobbiamo dimenticare “che quanto accaduto in questi giorni è stato uno spettacolo. Complici i social, c’è stata una spettacolarizzazione delle azioni di gruppo e una sorta di ricerca del supporto via social”, aggiunge lo psichiatra.

Il tema chiave per Mencacci è proprio questo, “a spingere alla violenza non è la fame come ai tempi dei ‘Promessi sposi’, ma abiti e scarpe di marca. Siamo passati dal bisogno di sopravvivere al sentimento di essere vittime di ingiustizia per non poter appropriarsi di oggetti che rappresentano uno status”.

Il ‘sacco’ di Milano e il rischio di una duplice sconfitta

Non intervenire “sarebbe una duplice sconfitta: dobbiamo tener presente che è molto grave l’incitamento alle folle, ancor più via social. Ma anche che tutto diventa spettacolo e che questa visibilità diventa un’ulteriore ricompensa. Insomma, esistono diseguaglianze reali, ma dobbiamo interrogarci sulla difficoltà di una generazione di riconoscere i limiti. Può una società educare al desiderio, senza trasformarlo in una pretesa, in una prepotenza? Tutto è legato al senso del limite, che si sta perdendo, mentre viene stimolato un bisogno di desiderio senza limiti. Il motore della violenza ormai è un mix di opportunismo, ricerca di eccitazione e riconoscimento e frustrazione, mentre il contagio emotivo e l’impunità percepita facilitano l’esplosione di queste dinamiche di gruppo”, conclude lo psichiatra.