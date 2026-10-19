Il mistero della Gioconda con mastectomia, qual è il significato del nuovo murale a Milano

Questa volta l’antico sorriso della Gioconda cela un messaggio nuovo: il capolavoro di Leonardo si sveste, per invitare a riflettere sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Non lascia indifferenti il nuovo murale di aleXsandro Palombo, che raffigura la Monna Lisa con i segni di una doppia mastectomia. L’opera, visibile davanti all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in via Giacomo Venezian, è stata svelata in occasione della Giornata internazionale contro il tumore al seno che si celebra oggi.

Il murale con la Gioconda sottoposta a chirurgia

La Gioconda con i segni di una doppia mastectomia è apparsa davanti all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attivo dal 1928 e punto di riferimento per la ricerca e la cura oncologica. L’opera descrive la Monna Lisa come una sopravvissuta che scosta la veste rosa fucsia e mostra le cicatrici della mastectomia.

Palombo reinterpreta un capolavoro dell’arte, mettendo in relazione malattia, identità e trasformazione fisica. Il tutto per richiamare l’attenzione sull’importanza di prevenzione e diagnosi precoce. Ma l’artista affronta anche le conseguenze che la malattia può avere sulla percezione di sé.

Le cicatrici diventano parte dell’immagine e richiamano una realtà che molte donne vivono dopo la mastectomia, contribuendo a contrastare lo stigma legato ai segni della chirurgia e ad aprire un dibattito sulla ricostruzione, protagonista nell’ottobre rosa del Bra Day che si celebra il 21 di questo mese.