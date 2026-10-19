Giovanissimi a Milano dalla rabbia alla violenza, i meccanismi d’innesco e la risposta

Comprendere i meccanismi alla base delle violenze è necessario per prevenirle. Lo psicologo Lazzari e i ragazzi protagonisti del ‘sacco di Milano’

“La rabbia è un’emozione umana, spesso una reazione comprensibile alle ingiustizie, alle frustrazioni o alla mancanza di prospettive. Può anche diventare una spinta al cambiamento. La violenza, invece, è un comportamento che non possiamo giustificare. Il passaggio può avvenire quando la rabbia non trova modalità adeguate di espressione e regolazione e si combina con impulsività, emulazione e dinamiche di gruppo. Ma dobbiamo distinguere chi protesta per ragioni sociali da chi approfitta della protesta per distruggere o rubare. Condannare la violenza è indispensabile, comprenderne i meccanismi è necessario per prevenirla”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è David Lazzari, psicologo della salute presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute Benèpsys, dopo le violenze di piazza a Milano, Torino e Bologna.

L’età e la responsabilità, la risposta educativa dopo il sacco di Milano

In due giorni a Milano sono stati fermati numerosi giovanissimi, fra loro tanti poco più che adolescenti, che per la loro età non sono punibili. “Bisogna distinguere tra capire che un comportamento è sbagliato ed essere capaci di controllarlo. Anche un dodicenne può sapere benissimo che rubare o distruggere è sbagliato. Ma la capacità di valutare le conseguenze, controllare gli impulsi e resistere alla pressione del gruppo è ancora in maturazione. Nell’adolescenza – spiega Lazzari – il bisogno di appartenenza e riconoscimento è particolarmente forte”.

Questo, per lo psicologo, “non elimina le responsabilità, ma ci dice che la risposta deve essere anche educativa: regole e conseguenze chiare, insieme a percorsi che sviluppino consapevolezza e capacità di autoregolazione. Ricordiamo inoltre che la non imputabilità penale riguarda i minori di 14 anni, non tutti i minorenni”.

Non solo maranza, a Milano, Torino e Bologna il disagio giovanile non ha nazionalità

Maranza e giovani di famiglie italiane insieme a spaccare le vetrine di Milano: come intercettare il disagio? “Questo è un aspetto significativo: il disagio giovanile non ha una nazionalità, né appartiene a una sola categoria sociale. Incertezza sul futuro, bisogno di riconoscimento, fragilità dei legami e difficoltà nel trovare un proprio posto possono attraversare condizioni sociali molto diverse”, sottolinea David Lazzari.

“Non dobbiamo però confondere automaticamente violenza e disagio psicologico. Possono esserci anche ricerca di visibilità, emulazione, trasgressione e scelte intenzionali. Per intercettare queste situazioni dobbiamo intervenire nei luoghi della crescita: famiglia, scuola, quartieri, gruppi dei pari e ambienti digitali. Servono adulti credibili, ascolto, opportunità, educazione emotiva e psicologica, ma anche limiti chiari. La prevenzione deve arrivare prima che il disagio si trasformi in comportamenti distruttivi”, ammonisce lo specialista.

Come intervenire dopo il ‘sacco di Milano’?

Lazzari è convinto che la società non possa limitarsi a chiedere ai giovani di controllarsi. “Deve anche aiutarli a costruire le capacità per farlo. Oggi esiste spesso una distanza tra l’intensità delle emozioni e delle sollecitazioni che investono i ragazzi e le risorse psicologiche e relazionali disponibili per affrontarle”.

“Servono regole, responsabilità e conseguenze, ma anche relazioni, opportunità e strumenti per comprendere e regolare le proprie emozioni. La prevenzione della violenza comincia molto prima del primo episodio violento”, conclude lo psicologo.