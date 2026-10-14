Longevità: gli 8 pilastri del check-up per invecchiare in salute

Se quello della longevità è un settore che promette molto ma non sempre mantiene, la scienza ci offre delle strategie per valutare il nostro stato di salute e proteggerci dall’impatto degli anni. “Dalla forza muscolare alle difese immunitarie, ormai conosciamo bene alcuni fattori che impattano sulla longevità in salute”. A spiegarlo a LaPresse è Giovanni Scapagnini, biochimico e studioso di fama internazionale dei meccanismi della longevità che, a margine di Welfair – La fiera del fare Sanità, in corso alla Fiera di Roma, descrive gli 8 elementi cardine del Longevity Check-up, sviluppato dagli specialisti del Policlinico Gemelli di Roma. Un esame per capire se stiamo facendo le scelte giuste, ma anche che cosa correggere per vivere a lungo e in salute.

Massa muscolare e longevità

“Quando si perde massa muscolare, a venire meno sono solo la capacità di muoversi e la salute delle ossa, ma anche il sistema immunitario, fortemente collegato ai muscoli per motivi nutrizionali. Quindi meno forza muscolare è uguale a fragilità”, premette Scapagnini.

“I colleghi del Gemelli, analizzando i risultati dei maggiori studi scientifici e di dati raccolti dall’analisi di numerosi pazienti, hanno realizzato il Longevity Check-up: un sistema che, analizzando 8 elementi attraverso questionari e analisi strumentali, individua un punteggio di longevità, indicando concretamente alle persone se stanno facendo le scelte giuste per assicurarsi una longevità in salute, se dovrebbero fare qualche sforzo in più, oppure se è il caso di parlare con il medico di alcune abitudini quotidiane”, spiega Scapagnini.

Come funziona il check-up della longevità

Il Longevity Check-up, coordinato dal professor Francesco Landi (Ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica e Direttore del Centro di Medicina dell’Invecchiamento e Longevità del Policlinico Gemelli di Roma) è “un progetto partito con l’Expo di Milano, che puntava a dare suggerimenti concreti alle persone per arrivare a una longevità sana”, spiega Matteo Tosato, specialista in Geriatria del Policlinico Gemelli.

Il check-up ormai è una realtà offerta gratis al pubblico di Welfair, ma sarà disponibile anche alla Longevity Run in programma a Roma il 16 e 17 ottobre (con check-up cardiovascolari gratuiti e una corsa non competitiva di 5,2 km tra Terme di Caracalla, Circo Massimo, Fori Imperiali e Colosseo).

Fra i valori esaminati dai medici, oltre alla forza muscolare figurano: il fumo, una dieta equilibrata, l’attività fisica regolare, l’indice di massa corporea, la pressione, il colesterolo totale, la glicemia e la qualità del sonno.

Qualche curiosità

“La dieta ideale per la longevità in salute è molto vicina a quella mediterranea: metà del pasto è fresco, ricco di verdure e di frutta, un quarto è composto da cereali integrali (non amidi, ma fibre) e l’ultima parte da proteine sane, idealmente pesce, carne, legumi. E non può mancare l’olio extravergine d’oliva”, precisa Scapagnini.

Alla fine del check-up, i medici consegnano una sorta di ‘passaporto’ con le indicazioni da seguire per conquistare la longevità passo dopo passo.