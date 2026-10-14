A Welfair gli 8 vincitori del ‘Premio Tessere’ Salute 2026

Comunicare correttamente la salute è una delle sfide per chi segue le novità di un settore in cui l’innovazione è volano di benessere. Anche per questo a Welfair – La fiera del fare Sanità, in corso a Roma, si è deciso di assegnare un riconoscimento ai giornalisti “che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinti per attenzione e sensibilità nel raccontare i temi della salute e della sanità pubblica, contribuendo a promuovere un’informazione attenta, consapevole e di qualità”.

Sono otto quest’anno i vincitori del premio “Tessere Salute” – giunto alla sua seconda edizione e assegnato da Fiera Roma e B-Sanità by Experience, organizzatori di Welfair. Eccoli, in ordine rigorosamente alfabetico:



• Antonella Armentano – TGR Lazio

• Laura Berti – TG2 Medicina 33

• Silvia Corsi – Radio Roma

• Margherita Lopes – LaPresse

• Francesco Maggi – Adnkronos Salute

• Gianluca Perino – Il Messaggero

• Maria Vittoria Savini – RaiNews.it

• Viviana Verbaro – Rai Radio 1, Progetto Benessere

I giornalisti sono stati premiati sul palco del Teatro della Salute da Giovanni Scapagnini, biochimico e studioso di fama internazionale dei meccanismi della longevità, fra i protagonisti di Welfair.