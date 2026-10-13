Dipendenze da sballo, 9.641 in pronto soccorso in un anno, 10% under 18

Altro che smetto quando voglio. Una serata con gli amici, una pillola nuova, il cuore che impazzisce, la testa che parte e la corsa al pronto soccorso. Nell’epoca delle smart drug le dipendenze stanno cambiando volto e l’impatto sulla salute si fa sentire, specie quella dei giovani. A testimoniarlo sono i numeri dei pronto soccorso italiani: nel 2025 hanno registrato 9.641 accessi per condizioni direttamente correlate alla droga, un sonoro +15% rispetto all’anno precedente.

Se il 10% degli accessi riguardava minorenni, quasi la metà di tutti i pazienti presentava una psicosi indotta da sostanze, nell’11% dei casi è stato necessario il ricovero e il 17% di questi soggetti ha avuto bisogno della terapia intensiva. Numeri che fanno il paio con altri dati, quelli dei Servizi pubblici per le Dipendenze: nel 2025 hanno avuto in carico 131.328 persone, il 3,5% in più rispetto al 2024, mentre le comunità terapeutiche hanno assistito 25.644 utenti. Nello stesso periodo il sistema nazionale di allerta ha identificato 92 nuove sostanze psicoattive in Italia.

Dipendenze e mortalità

Non è tutto: nell’anno in esame sono stati 249 i decessi direttamente droga-correlati, il 7,8% in più rispetto al 2024. La cocaina è stata associata al 33% delle morti, mentre oppiacei e oppioidi continuano a rappresentare una quota rilevante degli eventi letali. Il tutto fronte di significative carenze di personale. Secondo la Fondazione Gimbe rispetto agli standard necessari per i Servizi per le Dipendenze mancano quasi 1.900 professionisti.

Gli obiettivi di Addiction Academy Italia e le nuove dipendenze

Aggiornare competenze e strumenti in un settore nel quale si intrecciano policonsumo, nuove sostanze psicoattive, cocaina e crack, oppioidi sintetici, dipendenze comportamentali, gioco d’azzardo, gaming, uso problematico delle tecnologie, disturbi psichiatrici e vulnerabilità sociali. Queste le sfide che hanno portato la SIPaD (Società Italiana Patologie da Dipendenza) a dar vita, in collaborazione con il Consorzio Universitario Humanitas, all’Addiction Academy Italia, un polo nazionale dedicato alla ricerca, all’alta formazione e alla divulgazione scientifica sulle dipendenze e sulle comorbidità correlate alle droghe.

Obiettivo, “mettere a sistema l’esperienza del Consorzio Universitario Humanitas nell’alta formazione, con le competenze scientifiche e cliniche altamente specialistiche di questa realtà. Nuovi master universitari, formazione Ecm, ricerca, eventi e pubblicazioni saranno parte di un ecosistema capace di coniugare conoscenza, aggiornamento professionale e pratica sul campo”, spiega Antonio Attianese, Dg del Consorzio Universitario Humanitas.

Perché ormai cambiano le sostanze, i mercati, le modalità di consumo e le persone esposte al rischio. “Non possiamo più leggere le dipendenze attraverso un unico modello”, aggiunge Claudio Leonardi, presidente della SIPaD. “Tra i giovani osserviamo sempre più spesso la sovrapposizione di sostanze e comportamenti a rischio; nei servizi e in Pronto soccorso aumenta invece la complessità clinica. La formazione deve seguire questa evoluzione”.

Tra le iniziative dell’Academy, anche una nuova rivista scientifica semestrale e indicizzata, The Italian Journal of Addiction Science and Clinical Practice (edita da Carocci), interamente dedicata alle dipendenze e alla pratica clinica.