‘Rinascere Allo Specchio’, il libro di Jonela Leskaj sull’importanza di affrontare un intervento estetico con consapevolezza

Il disagio legato alla propria immagine corporea viene spesso considerato una questione superficiale, legata alla vanità o al desiderio di piacere agli altri. Chi lo vive ogni giorno, davanti allo specchio, sa che non è così: si tratta di libertà, di sicurezza personale e, in molti casi, di anni passati a nascondersi.

Esce oggi, venerdì 9 ottobre, per Bruno Editore ‘Rinascere Allo Specchio. Molto più di un intervento, il viaggio di chi trova il coraggio di cambiare’ di Jonela Leskaj, Cosmetic Surgery Advisor e Senior Assistant. Un libro che accompagna il lettore lungo il percorso emotivo, spesso taciuto, che precede e segue la scelta di intraprendere un cambiamento estetico.

Leskaj: “Il desiderio di migliorarsi non deve essere colpevolizzato”

“Questo libro nasce per dire che il desiderio di migliorarsi attraverso un intervento non deve essere automaticamente colpevolizzato o giudicato. L’obiettivo è aiutare chi lo legge a capire se quel desiderio nasce davvero da sé”, spiega Jonela Leskaj, autrice del libro. “Al suo interno affronto tematiche come il desiderio di cambiare, il peso del giudizio altrui, le paure che precedono questa scelta e la fase più delicata del dopo, fino ad arrivare a quella che considero la vera rinascita: non diventare un’altra persona, ma riconoscersi finalmente allo specchio”. Come precisa la stessa autrice, da oltre otto anni, in qualità di Cosmetic Surgery Advisor, si occupa dell’ascolto e dell’accompagnamento del paziente prima, durante e dopo l’intervento, affiancandolo in ogni fase del percorso. Da questa esperienza sul campo è nato il Metodo GUIDA, di cui l’autrice parla nel libro.

“Jonela Leskaj racconta il cambiamento estetico da una prospettiva più profonda e umana, restituendo dignità a un desiderio troppo spesso associato alla vanità.” osserva Giacomo Bruno, editore del testo. “Il suo è un libro pensato per rendere più consapevole il percorso verso un intervento estetico”. “Giacomo Bruno è l’editore che cercavo da tempo: qualcuno capace di trasmettere un messaggio forte, di valore e di farlo arrivare a un pubblico ampio,” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore ha saputo valorizzare al meglio la mia esperienza diretta, rendendo il mio libro uno strumento di assoluto valore”.