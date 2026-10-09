Home > Salute > ADHD tra pregiudizi e realtà: che cos’è e come si scopre

Non esiste un singolo test, questionario o esame che da solo possa stabilire la presenza di ADHD. A ricordarlo sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici), in un focus su questo disturbo del neurosviluppo che si manifesta fin da bambini. E lo fa con difficoltà persistenti di attenzione, oppure di iperattività e impulsività, o con entrambe.

I numeri sono importanti: “Si stima che circa il 2,6% degli adulti nel mondo abbia un ADHD presente fin dall’infanzia; la percentuale sale quando si considerano solo i sintomi attuali, senza verificare quelli dei primi anni di vita”. La diagnosi richiede una valutazione clinica da parte di professionisti esperti. Dunque occhio agli elenchi online con sintomi come distrarsi mentre qualcuno parla, rimandare, dimenticare un appuntamento, cominciare mille cose senza finirle.

Che cosa vuol dire ADHD?

Il nome è la sigla inglese del disturbo da deficit di attenzione e iperattività. La parola chiave, però, è funzionamento. “Tutti ci distraiamo, rimandiamo o perdiamo le chiavi. Si parla di ADHD solo quando queste difficoltà ci sono da tempo, compaiono in più ambiti della vita, a casa come a scuola o al lavoro, e sono abbastanza importanti da ostacolare lo studio, il lavoro o le relazioni”, ricordano i dottori anti-bufale.

Un po’ di storia

Non è un disturbo recente. Descrizioni molto simili si trovano nei libri di medicina già alla fine del Settecento. Nel 1775 il medico tedesco Melchior Adam Weikard descriveva persone facilmente distraibili, superficiali e incostanti nel portare a termine ciò che iniziavano. Nel 1798 lo scozzese Alexander Crichton parlava di una “irrequietezza mentale” che impediva di concentrarsi a lungo e che poteva comparire fin dall’infanzia. Nel 1902 il pediatra inglese George Still descrisse sulla rivista The Lancet un gruppo di bambini intelligenti ma incapaci di mantenere l’attenzione e di controllare i propri impulsi.

Nel corso del Novecento il disturbo ha cambiato più volte nome, fino a quello attuale, adottato alla fine degli anni Ottanta. Insomma, l’ADHD non è un’invenzione moderna.

Perché oggi tanti adulti scoprono di averlo

L’ADHD è un disturbo del neurosviluppo: le sue radici sono nell’infanzia, anche quando nessuno le ha notate. “Per molto tempo l’ADHD è stato considerato un problema dei bambini, soprattutto dei maschi più vivaci. Una bambina disattenta ma tranquilla, un ragazzo brillante che compensava con l’impegno, una famiglia e una scuola capaci di fare da impalcatura: in tutti questi casi le difficoltà possono restare sotto la soglia per anni. Emergono quando quell’impalcatura viene meno e le richieste aumentano”, dicono i dottori anti-bufale.

Una diagnosi a 35 anni non significa che il disturbo sia comparso all’improvviso, ma che una traiettoria iniziata nell’infanzia non era stata riconosciuta.

L’iperattività del bambino che non riesce a stare seduto, spesso con la crescita si attenua o si trasforma in un’irrequietezza interiore, una fatica a rilassarsi e a “stare fermi con la testa”. Restano più spesso le difficoltà di attenzione, di organizzazione e di gestione del tempo: scadenze mancate, attività iniziate e mai concluse, la sensazione di rincorrere sempre la giornata.

L’effetto dei social

I social hanno portato questi temi fuori dagli ambulatori e hanno aiutato molte persone a dare un nome alle proprie difficoltà e a chiedere aiuto. Ma un video di pochi secondi trasforma facilmente un quadro clinico complesso in un elenco di comportamenti in cui chiunque può riconoscersi. Quando alcuni ricercatori hanno analizzato i 100 video più popolari su TikTok dedicati all’ADHD, hanno giudicato fuorviante più della metà dei contenuti e utile soltanto uno su cinque. Dunque occhio alle auto-diagnosi.