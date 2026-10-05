Nobel per la Medicina 2026, i profili dei tre scienziati

I profili dei tre Premi Nobel 2026 per la Medicina: chi sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

Sono un americano e due tedeschi i vincitori del Premio Nobel 2026 per la Medicina. I tre scienziati – Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel – sono stati insigniti del riconoscimento per le loro scoperte relative ai canali ionici e all’optogenetica, una tecnica che permette di controllare l’attività delle cellule attraverso la luce. I tre scienziati hanno contribuito a sviluppare strumenti che hanno aperto nuove possibilità nello studio del funzionamento del cervello e del sistema nervoso.

Karl Deisseroth, classe 1971, di Boston, è professore di Bioingegneria e di Psichiatria e scienze comportamentali alla Stanford University, dove ha conseguito il PhD nel 1998 e la laurea in Medicina nel 2000. È inoltre ricercatore dell’Howard Hughes Medical Institute.

Peter Hegemann, nato nel 1954a Munster, è Hertie Senior Professor of Neuroscience alla Humboldt University di Berlino. Ha conseguito il PhD nel 1984 al Max Planck Institute for Biochemistry di Martinsried, dove ha condotto le ricerche che hanno contribuito alle scoperte premiate con il Nobel.

Georg Nagel, nato nel 1953 a Weingarten, è professore di Fisiologia molecolare delle piante all’Università di Würzburg. Ha conseguito il PhD nel 1988 all’Università di Francoforte. Le scoperte premiate sono state realizzate al Max Planck Institute for Biophysics di Francoforte.