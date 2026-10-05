Covid e variante PJ.2.1, i trend di un virus ormai endemico

“Essendo oramai un virus simil-influenzale, i sintomi di Covid-19 sono quelli dell’influenza”. L’epidemiologo e l’endemia

In attesa dell’influenza si torna a parlare di Covid-19 e di una variante, la PJ.2.1, che sarebbe “osservata speciale”. Ma davvero il virus pandemico sta cambiando volto e deve preoccuparci? “In realtà non sta accadendo nulla di nuovo per un virus che ormai, dal novembre 2021 con la variante Omicron è diventato endemico”, dice a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi, ‘cacciatore di varianti’ forte di 155 pubblicazioni su Covid-19, di cui più della metà proprio sulle varianti.

Ma cosa vuol dire che il virus è endemico? “Sars-Cov-2 circola ancora e che ci sarà sempre, causando un esiguo numero di casi che può ogni tanto aumentare con una ‘ondina’, ovvero un picco epidemico di scarsa portata”, spiega Ciccozzi.

“Questo perché, a partire da Omicron in poi, tutte le varianti hanno questo ceppo parentale e, quindi, noi abbiamo anticorpi abituati a riconoscerle. Essendo un virus che muta, circolando provoca infezioni perché il sistema immunitario non riconosce subito la variante ma poi, ‘intercettando’ Omicron come ceppo base, finisce comunque per attaccare il virus. Insomma, tutto si ferma e torna al rumore di fondo dell’endemia”, continua Ciccozzi.

I sintomi di Covid e il rischio dell’effetto ‘Pierino e il lupo’

“Essendo oramai un virus simil-influenzale, i sintomi di Covid-19 sono quelli dell’influenza, i ricoveri bassissimi e limitati a persone molto anziane e i decessi nella norma di una malattia simil-influenzale”, puntualizza.

Ma allora qual è il messaggio corretto? “Come dice una mia carissima amica giornalista, attenzione: perché le parole hanno un peso. Pensiamo alla favola di Pierino e il lupo. L’informazione su Covid-19 ci deve essere, ma deve essere corretta: gridare al lupo per una situazione normale non solo rischia di allarmare inutilmente, ma anche di far sottovalutare i pericoli reali, quando arriveranno”, conclude lo specialista.