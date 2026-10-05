Che cos’è l’optogenetica da Nobel e a che cosa servirà

Il Nobel per la Medicina all’optogenetica e la nuova era delle neuroscienze. Il neurologo Rossini tra risultati e promesse

Il Premio Nobel per la Medicina 2026 spinge l’optogenetica fuori dai laboratori e dai centri di ricerca, fin sulle prime pagine dei giornali. “L’optogenetica offre l’opportunità di mappare il cervello in modi che un tempo potevamo solo sognare”, ha affermato Per Svenningsson, presidente del Comitato Nobel per la Fisiologia o la Medicina. Ma di che si tratta? “Il Nobel 2026 premia una scienza nata dalla curiosità per un’alga e diventata uno degli strumenti più potenti per capire, e in futuro forse curare, il cervello umano“, spiega a LaSalute di LaPresse Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’Irccs San Raffaele di Roma.

Una sorta di “telecomando”, chiarisce il neurologo, capace di accendere cellule specifiche, senza danni, nel cervello vivente.

Il metodo scoperto dai tre scienziati

L’optogenetica consente di mostrare come le cellule nervose plasmino ricordi, emozioni e comportamenti nel cervello di un essere vivente. Come ricorda l’Accademia dei Nobel Peter Hegemann e Georg Nagel scoprirono una proteina straordinaria, la canalrodopsina, in un’alga unicellulare. Karl Deisseroth trasformò questa proteina in un interruttore controllato dalla luce per le cellule nervose, gettando le basi per una nuova era nelle neuroscienze.

Il mistero del cervello e la nuova era delle neuroscienze

Il modo in cui il cervello governa emozioni, comportamenti e funzioni corporee è stato a lungo un mistero. Ora tutto questo sta cambiando, proprio grazie agli studi dei tre scienziati da Nobel. Tutto ha avuto inizio dalla curiosità di Peter Hegemann sulla Chlamydomonas, un’alga unicellulare, capace di nuotare verso una fonte luminosa. Nei primi anni 2000, insieme a Georg Nagel, Hegemann scoprì la canalrodopsina, una proteina algale dalle proprietà uniche situata sulla superficie cellulare. Quando viene illuminata da luce blu, attraverso la proteina si apre un canale; gli ioni carichi fluiscono quindi all’interno della cellula, generando un impulso elettrico.

I ricercatori scoprirono che, indipendentemente dal tipo di cellula in cui la proteina veniva introdotta, queste cellule diventavano sensibili alla luce. Karl Deisseroth introdusse il gene della canalrodopsina in cellule nervose di ratto. Illuminandole con la luce blu, riuscì a innescare un segnale nervoso. Pubblicò questa scoperta rivoluzionaria nel 2005. Due anni più tardi, riuscì a far funzionare questo interruttore luminoso nel cervello di topi vivi.

Oggi l’optogenetica ha una rilevanza globale. Grazie a questa metodica i ricercatori sono riusciti a individuare i circuiti neurali che regolano specifici ricordi, emozioni e comportamenti rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici. In ambito clinico, la tecnica viene impiegata nel tentativo di ripristinare la vista in persone affette da deficit visivi.

L’optogenetica e il telecomando per ‘accedere’ ai segreti del cervello

“Per la prima volta – sottolinea Rossini – è possibile accendere o spegnere a comando un solo tipo di cellula nervosa, lasciando intatte quelle vicine. È come passare da un interruttore generale a un telecomando capace di agire su un singolo circuito. Fino ad allora le neuroscienze potevano soprattutto osservare l’attività cerebrale e cercare correlazioni con il comportamento o il movimento del soggetto in esame. Con l’optogenetica si possono potenzialmente stabilire rapporti di causa ed effetto: capire quali neuroni – e circuiti ad essi collegati – generano un ricordo, un’emozione, il dolore, il sonno o il movimento. Oggi la tecnica è usata in migliaia di laboratori nel mondo”.

Le ricadute per le malattie neurologiche

Nei modelli animali l’optogenetica ha già cambiato la comprensione di molti modelli di patologie umane: nel caso del Parkinson ha chiarito quali circuiti dei gangli della base sono alterati, contribuendo a definire meglio i bersagli della stimolazione cerebrale profonda. Nell’epilessia sistemi “a circuito chiuso” riconoscono l’inizio di una crisi e la interrompono con un impulso di luce”, dice Rossini.

Nell’Alzheimer, in topi con deficit di memoria, la riattivazione mirata dei neuroni che custodiscono un ricordo “ha permesso di recuperarlo. È un segnale che almeno in parte i ricordi non sono cancellati, ma diventano difficili da recuperare“, spiega il neuroscienziato, citando anche altri ambiti come ictus, dolore cronico, depressione e dipendenze. L’optogenetica potrebbe aiutare a individuare i circuiti su cui intervenire in modo mirato.

Le prime applicazioni: la retinite pigmentosa e l’udito

Le prime applicazioni sull’uomo esistono già. “In una sperimentazione su pazienti con retinite pigmentosa, una malattia ereditaria che porta alla cecità, una terapia genica optogenetica abbinata a speciali occhiali ha permesso a un paziente di riconoscere e contare oggetti su un tavolo. Sono in sviluppo anche impianti cocleari che stimolano il nervo acustico con la luce, anziché con la corrente elettrica”, racconta Rossini.

“La strada da percorrere è ancora lunga e occorre evitare di creare false illusioni su impieghi a breve termine sull’uomo: restano da risolvere problemi importanti. Ma le conoscenze nate dall’optogenetica orientano già lo sviluppo di cure meno invasive, come la stimolazione magnetica ed elettrica transcranica e la stimolazione cerebrale profonda”, conclude lo scienziato.