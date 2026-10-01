Vista in primo piano, controlli gratuiti in 90 città italiane

La salute della vista rappresenta una delle principali sfide di sanità pubblica a livello mondiale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre 2,2 miliardi di persone convivono con una riduzione della vista o con cecità che, in almeno la metà dei casi, potrebbe essere prevenuta o trattata efficacemente attraverso diagnosi precoce, cure appropriate e accesso ai servizi. “La vista, tuttavia, non è soltanto una questione di numeri. È una risorsa essenziale che accompagna ogni fase della vita e condiziona l’apprendimento, la produttività, l’autonomia personale, la partecipazione sociale e la qualità della vita”. Lo ricorda la Fondazione Iapb Italia, annunciando dal ministero della Salute le iniziative per la Giornata Mondiale della Vista, un appuntamento promosso col supporto dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

L’appuntamento dell’8 ottobre punta a richiamare l’attenzione di popolazione, istituzioni, medici e società civile sulla necessità di tutela un bene prezioso: la nostra vista. Iapb Italia Ets promuove dunque momenti di screening gratuito e consulenze in oltre 90 città italiane, grazie alla collaborazione delle strutture territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

L’importanza della vista in un’Italia che invecchia

L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo. Aumentano così le patologie oculari cronico-degenerative legate all’invecchiamento come glaucoma, degenerazione maculare legata all’età e retinopatia diabetica, di cui si stima siano affette in Italia oltre 3 milioni di persone.

Inoltre gli esperti segnalano il rapido incremento della miopia nelle giovani generazioni, favorito anche dai cambiamenti degli stili di vita e dall’aumento del tempo trascorso negli ambienti chiusi e davanti agli schermi digitali. “Se nel 1990 a livello globale circa il 25% dei bambini e degli adolescenti erano miopi, nel 2023 quasi il 36%, nel 2050 si stima raggiungano circa il 40%, pari a 740 milioni”, dicono da Iapb.

Un bene prezioso

“La vista è un bene così presente nella nostra vita quotidiana che spesso finiamo per darlo per scontato”, riflette Mario Barbuto, presidente della Fondazione Iapb Italia e dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. “So, per esperienza personale, quanto profondamente la sua perdita possa cambiare il modo di vivere, di muoversi, di lavorare e di entrare in relazione con gli altri. È per questo che dobbiamo aiutare le persone a comprendere, fin da giovani, quanto sia prezioso vedere e quanto sia importante prendersi cura dei propri occhi lungo tutto l’arco della vita”.

Il murales per la vista

La prevenzione non è un gesto occasionale ma una pratica quotidiana, aggiunge il presidente. Per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, Iaob Italia ETS ha anche realizzato un murales tattile in via Galvani (Testaccio) a Roma.

Per Barbuto si tratta di “un’opera unica, così bella che la vede anche un cieco. La vista non va semplicemente conservata, va custodita per tutta la vita. Come la perla rappresentata nel murale tattile cha abbiamo realizzato”.

Il murales

L’opera, realizzata dall’artista Jerico Cabrera Carandang, è innovativa e particolare perché, grazie alla creazione di texture, volumi e parti in rilievo è fruibile anche da chi ha problemi di vista.

Un momento dell’inaugurazione del murales

L’opera – realizzata su tre campate poste nella parte iniziale del muro di cinta dell’Istituto Superiore De Amicis Cattaneo – si sviluppa secondo una narrazione progressiva. L’idea creativa parte dalla perla, simbolo di qualcosa di prezioso, delicato e da proteggere, che progressivamente si trasforma in una figura sempre più vicina all’occhio, fino ad arrivare nel terzo modulo alla sua forma compiuta e riconoscibile.

Per conoscere tutte le iniziative sul territorio: www.giornatamondialedellavista.it