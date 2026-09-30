La prevenzione in piazza: gli eventi di Artemisia con consulenze gratuite

Artemisia scende in piazza per offrire visite e consulenze gratuite: tutti gli eventi a Roma all’insegna della prevenzione

Piazza del Popolo diventa per un giorno il ‘Borgo del sorriso’: dalle 10 alle 19 un villaggio di gazebo unirà realtà diverse in nome della prevenzione e del rispetto. È la tappa romana dell’iniziativa ‘I semi del rispetto in tour’, il progetto itinerante che ha attraversato l’Italia per veicolare un messaggio di rispetto reciproco e comunità come antidoto alla violenza dilagante.

Il valore del rispetto

Tra i promotori della manifestazione anche la Fondazione Artemisia presieduta da Mariastella Giorlandino. “In momento in cui viviamo episodi di violenza e omicidi di dimensioni inconcepibili, dobbiamo invertire la rotta”, spiega la presidente a LaSalute di LaPresse, all’ombra del gazebo di Artemisia in piazza del Popolo. “Siamo qui per mandare un messaggio positivo: il bene porta altro bene e prevenzione ed educazione possono evitare tanti episodi di violenza”.

Piazza del Popolo

La prevenzione

E proprio la prevenzione rappresenta l’altra grande direttrice di un’iniziativa che ha già macinato 500 chilometri in tutta Italia. “Per tutta la giornata la nostra psicologa Elena Stella e il ginecologo Marcello Pais offriranno consulenze a titolo gratuito”, informa Giorlandino. Ma gli appuntamenti con la prevenzione di Artemisia non si esauriranno con l’evento di oggi.

Piazza del Popolo

I prossimi appuntamenti di Artemisia

“Il prossimo weekend, dal 2 al 4 ottobre, saremo alla Cardio Race, dove allestiremo un piccolo poliambulatorio”, aggiunge Elena Pollari, direttrice di Artemisia Lab Academy. Durante la tre giorni di sport all’Ippodromo delle Capannelle Artemisia offrirà consulenze nutrizionali, psicologiche e reumatologiche, oltre a Ecg e fisioterapia.

“L’11 ottobre daremo vita al nostro primo Villaggio della salute, in occasione di Care for running”, dice ancora la presidente Giorlandino. In questa occasione ci sarà spazio per visite otorinolaringoiatriche, Ecg, esami audiometrici, consulenze ortopediche e nutrizionali. “Inoltre, per tutto il mese di ottobre – conclude Giorlandino – la rete Artemisia Lab garantirà consulenze senologiche e visite geriatriche gratuite. Basta chiamare i nostri centri”.