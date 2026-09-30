Dieta amica del cuore? Le ultime indicazioni degli esperti americani

Se le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, la scienza ci dice che la dieta ideale per un cuore in salute è più di una semplice somma di singoli alimenti. Un’analisi dell’American College of Cardiology pubblicata su ‘JACC’ fornisce dunque interessanti indicazioni nutrizionali nell’ottica della prevenzione. Niente di rivoluzionario per i fautori della dieta mediterranea, ma si tratta comunque di osservazioni preziose per una longevità in salute.

Dieta di moda? Questione di qualità complessiva degli alimenti

Un’alimentazione salutare per il cuore “non consiste nel concentrarsi su un singolo nutriente o alimento, né nel seguire l’ultima dieta di moda”, spiega Frank B. Hu, direttore del Dipartimento di Nutrizione presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health e responsabile del documento. “Ciò che conta davvero è la qualità complessiva della dieta: un modello costante di scelte alimentari sane che favorisca la salute cardiometabolica e sia sostenibile nel tempo”.

In concreto, cosa portare in tavola? I cardiologi americani evidenziano l’importanza di alimenti di origine vegetale minimamente trasformati e di grassi e proteine ​​salutari, limitando al contempo cibi ricchi di amidi raffinati, zuccheri aggiunti, sodio o grassi nocivi, oltre ai cibi altamente trasformati di scarsa qualità nutrizionale.

L’evoluzione della dieta amica del cuore

“La modifica della dieta e dello stile di vita è ampiamente considerata essenziale sia per la prevenzione primaria che per quella secondaria”, ricorda Hu. “Tuttavia, il concetto di dieta ‘amica del cuore’ è evoluto nel tempo: siamo passati da approcci incentrati sui singoli nutrienti a strategie olistiche, basate sugli alimenti e sui modelli alimentari complessivi, che riflettono meglio i progressi nella comprensione della complessa relazione tra dieta e salute cardiometabolica“.

Esistono solide evidenze a sostegno di diversi regimi alimentari salutari, dalla dieta mediterranea e alla Dash (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Si tratta di strategie che prediligono verdure, frutta, cereali integrali, frutta a guscio, legumi, fonti proteiche sane e grassi insaturi.

Ora gli esperti ricordano che il rischio cardiovascolare dipende meno dalla percentuale di carboidrati, grassi o proteine ​​consumati e più dalla qualità complessiva dell’alimentazione, dalle fonti alimentari e dal grado di trasformazione degli alimenti.

Grassi insaturi, fibre e pesce: cosa inserire nel menù

Le evidenze suggeriscono di sostituire i grassi saturi con grassi insaturi – in particolare quelli provenienti da oli vegetali liquidi, frutta a guscio, semi e pesce – e di privilegiare i cereali integrali e alimenti ricchi di fibre. Ma anche di limitare il consumo di cibi ricchi di grassi saturi, amidi raffinati e zuccheri aggiunti.

Quanto alle bevande, sì all’acqua e bibite non zuccherate, limitando quelle con lo zucchero. Un consumo moderato di caffè o tè può rientrare in un regime alimentare sano, mentre quello di alcol dovrebbe, in linea di massima, essere limitato o evitato.

E i farmaci? Gli agonisti dei recettori del GLP-1 possono favorire una significativa perdita di peso e apportare benefici cardiovascolari, dicono dall’Acc. Tuttavia, anche durante il trattamento, rimane fondamentale seguire una dieta di alta qualità e ricca di nutrienti.