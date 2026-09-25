Salute, Reale Group promuove il Wellbeing Day: focus su benessere e longevità

Una giornata all’insegna al benessere, tra incontri dedicati al tema della longevità e della prevenzione e l’allestimento di stand in sede per promuovere il welfare aziendale. Reale Group nella giornata di apertura a Torino della sedicesima edizione di Terra Madre-Salone del Gusto mette al centro l’importanza di un corretto stile di vita e di una sana nutrizione. Per l’occasione inoltre il gruppo assicurativo ha presentato il nuovo magazine online dell’azienda, ‘Vivireale’, che presenta contenuti scientifici in maniera chiara e accessibile a tutti. Un progetto editoriale che si pone l’obiettivo di permettere alle persone di fare scelte consapevoli in ogni fase della loro vita. “E’ importante che le persone curino se stesse e facciano attenzione alle cose importanti della vita. Sappiamo che in questo momento la gente utilizza in maniera anomala la tecnologia, i social, l’intelligenza artificiale per tendere all’autocura o a darsi risposte in maniera non puntuale. Il nostro obiettivo è portare un valore scientifico in questa fase, di aiutare le persone ad avere le informazioni giuste, di portare articoli che aiutino a orientarsi e magari a capire i percorsi più giusti da fare – ha sottolineato Marco Mazzucco, ad Blue Assistance e direttore Vita & Welfare di Real Mutua – E’ qualcosa che si inserisce all’interno del nostro ecosistema, e il tema della comunicazione per assurdo è quasi uno dei più importanti, perché in questo momento si parla tantissimo di longevità e curva demografica, ed è importantissimo arrivare per tempo. Vivireale ha questo obiettivo, dare una parte di queste informazioni e orientare correttamente le persone all’interno del ecosistema salute”. Il magazine si divide in tre sezioni: prevenzione, salute e società e vivere meglio e, accanto agli articoli di approfondimento scientifico, vuole strizzare l’occhio alle generazioni più giovani con la pubblicazione di una serie di podcast e interviste sui social, TikTok incluso. Uno spazio di informazione e confronto che risponde alle necessità di una società sempre più longeva. “L’invecchiare bene è la nuova sfida che abbiamo oggi perché gli anni si sono allungati. Esistono come prevenzione tante discipline che rientrano sotto il cappello di longevity. Ci sono tematiche medicali e protocolli medicali consolidati, come screening, check up, vaccinazioni, che sono importantissime da seguire ma le branche scientifiche varie stanno cominciando a fornire risultati e validazioni per tante iniziative utili per crescere e invecchiare meglio”, ha evidenziato Marco Cattaneo, Ceo di Reale Services, che ha citato“la gestione del nostro sonno, come coltiviamo le relazioni sociali, l’ambiente in cui viviamo, se e come facciamo sport o cosa portiamo a tavola – ha spiegato – Sono tutti esempi di diversi ambiti che messi insieme fanno il concetto di longevity”. In occasione del Wellbeing day i dipendenti del gruppo assicurativo hanno potuto avvalersi dei servizi di un nutrizionista e testare, in collaborazione con Technogym, un macchinario che misura vari elementi, dal metabolismo basale alla massa muscolare, utilizzati per creare una scheda di allenamento o schede alimentari. Il cuore pulsante del progetto è rappresentato però dal portale ‘Reale Wellbeing’, che offre percorsi dedicati alla genitorialità e alla cura dei propri cari, servizi per la cura della salute fisica e mentale e iniziative volte alla sostenibilità e all’educazione finanziaria. “Il programma si evolve continuamente stando vicino alle persone, ascoltandole, cercando di capire quali sono i loro nuovi bisogni – ha sottolineato Anna Gioannini, Corporate Wellbeing Director di Reale Group – Credo che questa sia veramente la nostra missione”. Il wellbeing day di Real Group è stata anche l’occasione per rinsaldare lo storica partnership con Slow Food in un incontro con al centro benessere e corretta nutrizione. “Dal 2018 con Reale Mutua abbiamo avviato il progetto ‘cibo e salute’, focalizzato sul cibo e sulla salute ma con una visione molto sistemica della vita, andando avanti nel percorso abbiamo provato ad approfondire un po’ più nel quotidiano e nel concreto questa partnership”, ha spiegato la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini, aggiungendo che attualmente “lavoriamo anche con le persone all’interno di Reale Group, con dei corsi, con una educazione alimentare, abbiamo fatto dei laboratori e abbiamo provato a fare un percorso anche all’interno della ristorazione collettiva aziendale, perché riteniamo che il cambiamento vero sia quando si riesce a calare una consapevolezza anche astratta all’interno delle abitudini quotidiane”. Nell’ambito della prevenzione rientra anche l’attenzione e la tutela dell’ambiente che ci circonda, a cominciare da quello indoor, “perché viviamo negli ambienti chiusi e confinati 22 ore al giorno tra casa, ufficio, palestra, scuola, università e luoghi di cura o svago e qui mediamente l’inquinamento dell’aria è cinque volte superiore rispetto all’esterno – ha spiegato Alessandro Miani, presidente di Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale – Da un lato l’aria entra attraverso porte e finestre, abiti e scarpe, dall’altro lato la produciamo tramite l’inquinamento indoor”.