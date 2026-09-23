Ottobre Rosa, il programma di prevenzione di Artemisia Lab

Il programma di prevenzione è rivolto alle donne e agli over 65: i dettagli

Per tutto il mese di ottobre la Fondazione Artemisia promuove un programma di prevenzione rivolto alle donne e agli over 65, con controlli senologici a condizioni agevolate e servizi di orientamento clinico gratuiti.

Per le donne tra i 25 e i 39 anni è previsto un percorso che comprende visita senologica ed ecografia mammaria. Per le donne dai 40 anni in su il programma prevede invece visita senologica, ecografia mammaria e mammografia in tomosintesi 3D. Per tutte le fasce d’età è inoltre disponibile un consulto specialistico gratuito di orientamento clinico, con indicazioni personalizzate.

Le prestazioni sono disponibili su prenotazione presso i centri della rete Artemisia Lab e fino a esaurimento dei posti disponibili. Parallelamente, nell’ambito del ‘Mese dei Nonni’, la Fondazione Artemisia propone agli over 65 una consulenza geriatrica gratuita, dedicata alla gestione della salute, della terapia farmacologica, della prevenzione e degli aspetti della quotidianità.

“Presso la rete Artemisia Lab, attraverso le iniziative promosse dalla Fondazione Artemisia, è possibile accedere a consulenze gratuite e percorsi clinici qualificati in formule agevolate, pensati per favorire prevenzione, orientamento e tutela della salute in modo concreto, continuo e responsabile”, sottolinea Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia. “La prevenzione è un diritto che va protetto con serietà, cura e prossimità”.