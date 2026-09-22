Post e storie spariscono dai social per raccontare l’Alzheimer

I numeri dell’Alzheimer fanno paura, perché se oltre 50 milioni di persone nel mondo convivono con una forma di demenza, nel 60% dei casi dovuta all’Alzheimer, l’invecchiamento della popolazione moltiplicherà il fenomeno. Eppure talvolta ci rendiamo conto del potere della memoria solo quando è minacciata. Con “The Unavailable Story” Lilly lancia una campagna che utilizza il linguaggio dei social per promuovere una riflessione sulla memoria e sull’importanza di prendersene cura.

I cinque protagonisti della campagna

Il 20 settembre cinque nomi noti tra cui la cantante Chiara Galiazzo, la giornalista e conduttrice Veronica Ruggeri, l’attrice e influencer Ludovica Bizzaglia, il content creator e attivista Francesco Cicconetti e la conduttrice radiofonica e autrice Valentina Ricci, hanno archiviato contemporaneamente foto, video e contenuti personali e professionali dai propri profili social, che sono diventati improvvisamente vuoti, lasciando visibile una sola Instagram Story con il messaggio: “Questa storia non è più disponibile”.

Un’assenza che ha lasciato spazio a curiosità e interrogativi. Ventiquattro ore dopo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, i protagonisti della campagna hanno svelato attraverso le proprie storie di Instagram la natura dell’iniziativa, realizzata con il patrocinio e la supervisione di Airalzh ETS – Associazione Italiana Ricerca Alzheimer.

“Per Airalzh è importante sostenere iniziative che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sulla malattia di Alzheimer, sulle persone che convivono con essa ogni giorno e su chi vive la diagnosi con loro, rimanendo al loro fianco. La campagna invita tutte le persone a riflettere sul valore della memoria e sul fondamentale ruolo che essa ricopre all’interno delle nostre vite, relazioni e storie personali”, spiega Alessandra Mocali, presidente di Airalzh ETS.

Dai ricordi digitali a quelli reali

Dal parallelismo tra memoria digitale e memoria umana nasce il messaggio della campagna: “I ricordi non sono solo le nostre stories: sono tutta la nostra storia. Per questo è importante averne cura”. Un invito a riconoscere il valore dei ricordi che fanno parte della propria storia e a prestare attenzione ai cambiamenti della propria memoria. A quelli che potrebbero essere i primi segnali di un problema.

Diagnodi precoce e anticorpi anti Alzheimer

Quando si parla di malattia di Alzheimer, la diagnosi precoce diventa importante anche perché la sfida è quella di intervenire rallentando il cammino della malattia. È proprio questo l’approccio dei tanto attesi anticorpi monoclonali anti-Alzheimer, che però hanno trovato in Italia un percorso in salita.

A sorpresa questa estate la Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (Cse) dell’Aifa, nella seduta del 15-19 giugno, ha confermato la non ammissione alla rimborsabilità delle due specialità medicinali a base dei principi attivi lecanemab e donanemab (Leqembi* e Kisunla*) approvate in Europa.

Ma mentre in alcune strutture specializzate vanno avanti gli studi con questi farmaci somministrati in ambito di “uso compassionevole”, sembra proprio che le interlocuzioni fra Aifa e le aziende produttrici siano riprese.

“Da oltre 30 anni Lilly lavora ed è impegnata nel far progredire la ricerca sulla malattia di Alzheimer e contribuire a trasformare l’innovazione scientifica in nuove opportunità per le persone. Oggi, questo impegno – sottolinea Elias Khalil, presidente e Amministratore Delegato Italy Hub di Lilly – significa anche lavorare affinché chi può beneficiare delle innovazioni disponibili possa avere un accesso appropriato ed equo, su tutto il territorio nazionale. È una responsabilità che sentiamo nei confronti delle persone con una diagnosi di malattia di Alzheimer, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura”.

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