Social e adolescenti, la proposta: mediatori informatici a scuola

Come ha evidenziato l’ultimo, drammatico, caso dello studente di 13 anni che a Roma ha accoltellato una professoressa, “il cattivo uso dei social è fra gli inneschi della violenza. Ebbene, credo che su questo fronte vada coinvolta maggiormente la scuola”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria della Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche United Campus of Malta, che tornando sull’episodio verificatosi nella Capitale e sulla normativa europea in materia, propone di istituire la figura del “mediatore informatico” negli istituti scolastici.

Social e paletti: perché i divieti non bastano

Mentre si moltiplicano le iniziative e le proposte di normative che vietino l’uso dei social sotto una certa età, la cronaca mette in luce il disagio di una generazione cresciuta sulla Rete senza freni, in cerca di un pubblico. “Siamo d’accordo sulla necessità di una regolamentazione, soprattutto da parte di chi gestisce le piattaforme social – scandisce Farnetani – Bene regole e paletti, come pure il richiamo alle famiglie, ma bisognerebbe che i genitori fossero aiutati: non tutti sono così esperti. Credo che, all’interno del compito formativo che spetta alla scuola, debba esserci spazio per una preparazione ad hoc all’uso della Rete”.

Stop alla giungla

Per Farnetani anche l‘accoltellamento di Roma mostra che divieti non bastano. “Una volta finita l’età limite, i ragazzi rischiano di trovarsi in una giungla informatica. Ecco perché propongo di istituire nella scuola dei mediatori informatici, che possono essere insegnanti formati appositamente, o esperti esterni arruolati attraverso convenzioni ad hoc. Inoltre i genitori vanno coinvolti in questo processo formativo, altrimenti ci troveremo sempre a muoverci dopo che il danno è stato fatto”, conclude.