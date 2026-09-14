Home > Salute > Caldo e fertilità, identikit di chi rischia di più e 5 consigli per lui

Il caldo insidia la fertilità, impattando soprattutto sugli uomini. Ecco perché l’estate 2026, la più calda dal 1950 secondo le analisi del Cnr, “rischia di avere effetti deleteri sulla natalità”. Parola del professor Carlo Foresta, che si aspetta un ulteriore calo delle nascite nel nostro Paese, collegato questa volta alle temperature elevate registrate nei mesi estivi.

La Fondazione Foresta di Padova al 16° Congresso Siams (Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità) di Modena analizza le basi biologiche dello stress termico: le temperature elevate e prolungate riducono concentrazione e motilità degli spermatozoi, bloccando la spermatogenesi per proteggere il Dna da mutazioni.

La posizione dei testicoli all’esterno del corpo serve infatti a mantenerli alcuni gradi più freschi rispetto alla temperatura interna, condizione indispensabile perché la produzione e la maturazione degli spermatozoi avvengano correttamente; se l’esposizione al calore si prolunga o si ripete, i naturali meccanismi di dispersione possono non bastare e la spermatogenesi può risentirne.

“Non è quindi da escludere anche un ruolo del calore estremo nel determinare, tramite il calo della fertilità maschile, una riduzione nei tassi di natalità, in aggiunta alle cause già ampiamente discusse come i fattori socio-economici, l’invecchiamento, gli stili di vita, e, non ultimo, l’inquinamento ambientale”, spiegano dalla Fondazione Foresta.

Il rapporto fra ambiente e salute riproduttiva

“Dopo un’estate come questa, il rapporto fra ambiente e salute riproduttiva diventa molto concreto”, commenta la professoressa Linda Vignozzi, presidente Siams. “Al Congresso nazionale discuteremo di come tradurre ciò che sappiamo in comportamenti sensati per le coppie, in una maggiore tutela di chi lavora al caldo e in un ricorso appropriato alla valutazione andrologica. Occorre informare senza allarmare, perché il rischio esiste, ma deve essere letto insieme alla storia e alle condizioni di ciascuna persona”, avverte.

L’identikit di chi rischia di più con il gran caldo

Ma di che pericolo parliamo? “Una singola giornata torrida non rende un uomo infertile”, avverte Foresta, presidente di Fondazione Foresta ETS. “Il problema si pone quando l’esposizione è intensa, si ripete o dura a lungo, soprattutto se si aggiunge a condizioni che rendono più difficile disperdere il calore, come il varicocele, l’obesità o un lavoro svolto vicino a fonti termiche, come ad esempio quello di cuochi o addetti a forni e fonderie. Il testicolo è capace di termoregolazione, ma oltre una certa soglia la spermatogenesi viene abortita per evitare danni al Dna indotti dallo stress termico, e quindi il rischio di trasmissione di mutazioni all’eventuale prole”.

I dati del 2013 e gli effetti del caldo in 4 studi

“Di tutto questo ho le prove sperimentali”, dice Foresta a LaSalute di LaPresse. Il team di Foresta nel 2013 ha condotto uno studio longitudinale condotto su dieci volontari sani, tutti con parametri seminali normali, sottoposti per tre mesi a due saune settimanali di quindici minuti a 80-90 °C.

Una condizione sperimentale molto più intensa di quella vissuta in una comune giornata estiva, scelta proprio per osservare con chiarezza l’effetto biologico del caldo: la temperatura scrotale media passò da 34,5 a 37,5 °C e, al termine del periodo di esposizione, la concentrazione media degli spermatozoi risultò ridotta da 89 a 31 milioni per millilitro, il numero totale da 223 a 93 milioni e la motilità progressiva dal 58 al 36%. Anche le analisi sul nucleo mostravano alterazioni nel delicato sistema che compatta e protegge il patrimonio genetico paterno.

Un altro studio del gruppo di Foresta ha esaminato il gene E2F1, coinvolto nella divisione e nel differenziamento cellulare: fra 540 uomini, variazioni del numero di copie del gene sono state trovate in 12 dei 343 soggetti con infertilità e in nessuno dei 197 controlli. Ebbene, negli esperimenti cellulari il calore aumentava inoltre l’espressione di E2F1, con una risposta più marcata nelle cellule che possedevano un maggior numero di copie del gene.

E ancora, nel 2026 uno studio su 5.114 uomini ha associato temperature percepite più elevate nei novanta giorni precedenti il campionamento a una minore motilità progressiva e totale degli spermatozoi. E un’altra ricerca, basata su 4.912 campioni di banca del seme, aveva già messo in relazione la variabilità della temperatura nello stesso arco di tempo con una riduzione del numero di spermatozoi.

Cinque consigli per gli aspiranti genitori

Cosa fare? Le precauzioni utili sono semplici e coincidono, in buona parte, con quelle raccomandate per proteggere l’organismo durante le ondate di calore. Ecco i suggerimenti di Fondazione Foresta per chi sta cercando un figlio, presenta altri fattori di rischio o è esposto professionalmente a temperature elevate.