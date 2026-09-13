Tennis & Friends a Torino, la prevenzione fa squadra al Valentino

“Tornare a Torino con Tennis & Friends significa portare la prevenzione sempre più vicino alle persone. La prevenzione funziona quando diventa un’abitudine e quando riesce a uscire dagli ospedali per incontrare i cittadini nei luoghi della loro quotidianità. È questa la missione che continuiamo a perseguire attraverso la salute, lo sport e la solidarietà”. Parola Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, ideatore di Tennis & Friends – Salute e Sport. Il Parco del Valentino di Torino e Villa Glicini ospitano infatti in questi giorni la terza tappa del Tour 2026 di “Tennis & Friends – Salute e Sport”, Official Charity delle Nitto ATP Finals.

Tre giornate, sport, salute e prevenzione aperte a tutta la cittadinanza, con esibizioni di tennis, incontri con volti noti dello sport, dello spettacolo e della cultura e numerose attività dedicate al benessere. Per la sesta edizione Tennis & Friends fa tappa a Torino e, per la prima volta, il Parco del Valentino è sede della manifestazione.

Le iniziative

Tante le specialità per gli screening gratuiti, rivolti alla cittadinanza e realizzati sotto il coordinamento della Regione Piemonte e dell’Asl Città di Torino, con il coinvolgimento anche delle strutture sanitarie militari. Un’occasione per avvicinare le persone alla prevenzione e rendere la salute accessibile a tutti, attraverso visite, consulti, informazioni e attività di sensibilizzazione.

“Tennis & Friends è un evento che dimostra quanto sport e prevenzione possano lavorare insieme per portare la salute più vicino ai cittadini. Come Asl Città di Torino siamo presenti al Villaggio della Salute con oltre 20 specialità per offrire ai cittadini screening, consulenze e informazioni fondamentali per la tutela del benessere individuale e collettivo. Sport e corretti stili di vita sono alleati preziosi nella prevenzione di molte patologie e questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per ribadirne il valore, coinvolgendo cittadini di tutte le età in un percorso di salute, informazione e partecipazione. Quest’anno, inoltre, 18 associazioni del territorio che già collaborano con l’Asl Città di Torino sono state coinvolte e parteciperanno attivamente al nuovo Villaggio della Solidarietà: uno spazio dedicato all’interno della manifestazione che valorizza il contributo quotidiano del Terzo Settore nel sostenere le persone e nel promuovere il benessere della comunità”, ricorda Carlo Picco, Dg della Asl.

Quindici anni di Tennis & Friends

Nato nel 2011 da un’idea di Meneschincheri, Tennis & Friends ha offerto in quindici anni di attività oltre 400 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi e una crescita annua costante di presenze.

Visite, screening e consulti gratuiti per oltre 30 aree specialistiche sono coordinate dalla Asl Città di Torino e dalla Regione Piemonte. Previsti momenti di confronto e divulgazione all’interno della cornice di “Tennis and Friends INCONTRA”, dedicati ai temi della prevenzione, della sostenibilità e della salute, con il coinvolgimento dei partner della manifestazione e degli Ambassador dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Diverse le eccellenze del mondo sanitario torinese presenti all’iniziativa, tra cui Asl Città di Torino, Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale, Azienda Ospedaliera Mauriziano, Azienda Sanitaria Zero, Amplifon, Humanitas – con Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca, Clinica Sedes Sapientiae e i centri Humanitas Medical Care – Ospedale Koelliker, INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, J Medical, GVM – Santa Caterina da Siena, GVM – Maria Pia Hospital e Chiron Salute. Per la sanità militare e le Forze dell’Ordine saranno presenti Guardia di Finanza, il Villaggio del Ministero della Difesa l’IGESAN (Ispettorato Generale della Sanità Militare) e la Polizia di Stato. All’interno del Villaggio sarà possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.

Quella torinese è la terza tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, dopo Roma e Napoli, che prosegue il percorso della manifestazione nel segno dell’incontro tra sport e prevenzione. Il tour torna a Roma dal 2 al 4 ottobre per la main edition al Foro Italico. In qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, l’evento farà poi tappa ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre, consolidando un percorso nazionale dedicato alla promozione della salute e della prevenzione.